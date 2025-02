Box Office USA – Venerdì stellare per Captain America: Brave New World

Uscito nelle sale americane nella giornata di ieri, Captain America: Brave New World avrebbe incassato, secondo le prime stime, 40 milioni di dollari, cifra questa che apre la possibilità per la pellicola diretta da Julius Onah e interpretata da Anthony Mackie, di oltrepassare i 100 milioni di dollari già nel primo weekend di programmazione.

La Disney, secondo gli analisti, si mantiene cauta e ritiene che la cifra totale di esordio per il film Marvel Studios sarà compresa tra i 90 e i 96 milioni di dollari, risultato che sarebbe comunque già di per sè decisamente ottimo, anche se saranno i prossimi giorni e soprattutto il secondo weekend, a decretare se il film manterrà le premesse iniziali o meno.

I risultati di venerdì e delle anteprime, non sono lontani da quelli di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mentre sono e superiori a quelli di Guardiani della Galassia e di Captain America: The Winter Soldier.