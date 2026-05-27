11 fumetti per ricordare Gerry Conway

Gwen Stacy è morta da poco. Gerry Conway, non contento, decide di aggiungere altro dramma alle pagine di Spider-Man dando vita a un personaggio che diventerà uno dei più amati e conosciuti della Marvel. Stiamo parlando di Frank Castle, alias Punisher o Punitore. Apparentemente viene introdotto come manovalanza del feroce Sciacallo (un villain più importante e significativo di quanto sembri), per eliminare Spider-Man facendolo passare per criminale assassino.

Seppure sia ancora abbozzato, Punisher ha già tutte quelle caratteristiche che in seguito modelleranno altri autori, ben noti e che non citiamo perché questo è il momento di Gerry e vogliamo ricordare lui. Uno scrittore che ha rivoluzionato, senza enfasi ma con fatti compiuti, il modo di sceneggiare supereroi, introducendo tragedie e turbamenti psicologici quasi impensabili all’epoca.

Conway ha sempre tenuto a precisare che Punisher è tutt’altro che un simbolo della violenza o una giustificazione del suo abuso, ma vuole anzi denunciare – tenendo conto che nasce negli anni ’70 – il fallimento delle istituzioni nel contenere il crimine e nel reintegrare i veterani del Vietnam (come Castle), un argomento molto sentito dalla generazione dello sceneggiatore, che purtroppo si è perpetrato con ulteriori insuccessi che hanno costellato la storia e la cronaca dell’amministrazione pubblica statunitense.

Conway è stato un pioniere, un grande autore che forse non ha avuto in vita tutto il succeso che ha meritato. Ricevette anzi molte critiche (e quasi sicuramente anche minacce di morte) per la sua esiziale scelta di uccidere Gwen, compiuta di concerto con l’allora Editor in Chief Roy Thomas. Una scelta da cui per consuetudine si fa cominciare la Bronze Age dei comics e che ha cambiato per sempre i fumetti di supereroi, rendendo la morte di personaggi protagonisti quasi un topos ricorrente, che diventa parte di questo mondo di tutine colorate grazie anche a questo grande scrittore.

È importante ricordare che, come da lui stesso affermato, non ha mai voluto intendere il Punisher violento e omicida come un modello di gestione alternativa della giustizia, bensì affermare che gli errori del sistema, la mancanza di supporto ed equità, portano a storture più o meno grandi come le sue azioni, che portano un’idea di giustizia sbagliata. E Conway lo sa e lo spiega, pur consapevole che un simbolo così forte sia facilmente manipolabile. Ciao Gerry, non sei un assassino ma un precursore.

Paolo Garrone