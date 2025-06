“Belzemorio”: curare le nevrosi quotidiane con magia nera e demoni

Il gusto del grottesco dalle forti venature underground e l’ironia acuta e irriverente di Hurricane (alias Ivan Manuppelli), trovano una spassosa quadra in Belzemorio, un libro che combina forma e ispirazioni del bestiario e del grimorio per tracciare una bizzarra mappatura di contemporaneità attraverso una reinterpretazione moderna di demoni, streghe, sabba e intrugli vari.

Fin dall’estetica il volume vuole evocare l’universo tipografico a cui si ispira: il tomo ha infatti le pagine bordate di nero e una copertina rossa, di spessore importante e con eleganti dettagli in oro. Aspetto e sostanza, anche fisica visto l’impatto del libro tra le mani, che da subito cercano di immergerci in un’atmosfera di antichi incanti, sabba e creature mefistofeliche.

Belzemorio (il titolo è una crasi tra Belzebub e grimorio, quasi ad esasperarne ancora di più i presupposti demoniaci) e a tutti gli effetti una guida che spazia attraverso tutto ciò che concerne le attività dedite alla magia nera e all’occulto aggiornate ai tempi moderni. Quali possono essere i luoghi cardine per riti, evocazioni e malefatte di ogni tipo oggigiorno se non le code in posta, all’Asl o templi moderni come Arcaplanet? Che demoni può presentare un bestiario contemporaneo se non figure come Belzebooking o AAsl?

Che vi interessi conoscere quali sono i migliori accessori di moda o i comportamenti da tenere per conquistare tutti al vostro prossimo sabba, conoscere le più recenti malattie di origine demoniaca, quali sono le nuove e più trendy formule legate alla sfera amorosa o come le materie occulte possano avere un utilizzo e applicazioni sul mondo del lavoro, Belzemorio risponderà a tutte le vostre domande, a colpi di ironia e di una ricca collezione di illustrazioni esplicative dove lo stile di Hurricane gioca o, come nel caso in cui illustra demoni e creature specifiche, si spinge a grottesche evoluzioni surrealiste con tocchi che evocano Robert Crumb e Charles Burns.

Abbiamo parlato di:

Belzemorio

Hurricane

24Ore Cultura Comics, 2025

242 pagine, brossurato, colori – 49,00 €

ISBN: 9788866488439