Batman, Robin & Howard e la svolta green

Dopo il primo volume di Batman, Robin e Howard, incentrato sul calcio e sul rapporto che si crea tra Damian, l’attuale Robin, e Howard, in questo secondo volume Jeffrey Brown fa focalizzare i due giovani amici sulla questione ambientalista, usando come collante sempre la passione comune per lo sport. In questa nuova avventura della serie DC Young Adult i due amici si ritrovano infatti a vedere potenzialmente distrutto il loro campo da calcio, insieme al parco che lo ospita. Quale miglior occasione per permettere a questo dinamico duo in miniatura di vivere altre avventure?!

La storia, analogamente al primo volume, è impostata da Brown volutamente in modo semplice e scanzonato, con un occhio di riguardo ai lettori più piccoli che troveranno un fumetto facilmente accessibile e con uno stile cartoonesco mai troppo elaborato e complicato, complice anche la struttura della pagina qui ridotta ai suoi fondamentali. In questo contesto si svolge la trama di Brown che si snoda tra due temi fondamentali: quello green da un lato, con la salvaguardia dell’ambiente e tutte quelle azioni che le persone possono compiere per evitare di inquinare da un lato; e la tutela dell’amicizia e dei rapporti dall’altro, facendo vivere ai due piccoli protagonisti un momento di incomprensione dovuto a qualche problema di comunicazione (a cui fa da sfondo anche un rapporto complicato tra Batman e la madre di Damian, Talia).

Com’è lecito aspettarsi, il tutto funziona se ci si pone nella giusta ottica: osservare e leggere con gli occhi di un ragazzo che si affaccia al mondo del fumetto e muove i suoi primi passi grazie anche a opere come questa (interessante in tal senso la scelta di Panini di dargli il formato usato anche per i Topolino). L’operazione compiuta da Brown non solo funziona ma è in grado anche di veicolare messaggi non scontati con semplicità e dolcezza, rendendoli facilmente recepibili dai giovanissimi.

Abbiamo parlato di:

Batman e Robin & Howard: Vacanze Estive

Jeffrey Brown

Traduzione di Silvia Bertini

Panini Comics, 2025

168 pagine, brossurato, colori – € 12,00

ISBN: 9791221928389