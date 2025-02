Batman alla scoperta dei segreti dei Cancelli di Gotham

Panini Comics ripropone in veste cartonata la miniserie Batman: I Cancelli di Gotham, scritta da Kyle Higgins su soggetto di Scott Snyder, che indaga una storia alle origini di Gotham City.

In questa miniserie a indossare i panni del Cavaliere Oscuro è Dick Grayson, affiancato da Red Robin, dal Robin di Damian Wayne e da Cassandra Cain, ex Batgirl ora Black Bat. Una serie di attentati ai principali ponti di Gotham, dedicati alle storiche e illustri famiglie che ne hanno permesso la realizzazione, ovvero i Wayne, gli Elliot e i Cobblepot, fanno parte del piano di un nuovo criminale, l’Architetto, il cui obiettivo è dare giustizia a eventi legati alla fondazione della moderna città.

La costruzione di un racconto che reinterpreta o inventa nuovi tasselli del passato di Gotham City e delle sue famiglie più importanti è un trend lanciato da Grant Morrison nel corso della sua gestione (in particolare nella run Il ritorno di Bruce Wayne) e che lo stesso Snyder ha già esplorato ad esempio con la creazione della Corte dei Gufi.

Al netto di una buona gestione delle linee temporali – la storia viaggia su due binari che si alternano, tra l’indagine del crimine contemporaneo e la storia dei due architetti che l’hanno progettata – I Cancelli di Gotham è una classica indagine sul criminale di turno, che aspira alla vendetta e alla distruzione della città, senza guizzi particolari e senza rivelazioni così sconvolgenti o sorprendenti come vorrebbero suggerire gli strilloni nel retro della copertina. Il villain, inoltre, finisce per risultare un po’ forzato e semplicistico nella risoluzione delle sue motivazioni, con una trama che ha cercato l’escalation per poi partorire un finale frettoloso e poco soddisfacente.

Dietro le splendide copertine di Dustin Nguyen, il disegnatore principale, Ryan Parrott, presenta una regia molto dinamica ma diverse incertezze sulle figure umane, che spesso risultano subire vere e proprie deformazioni, soprattutto nelle scene d’azione. Il caso più eclatante è la figura del Pinguino che, nelle brevi sequenze che lo vedono protagonista, appare caricaturale e a tratti quasi informe.

Per differenziare le due epoche storiche, i colori utilizzano in alcuni passaggi del passato – ci si chiede come mai solo in alcuni – una virata al classico color seppia, mentre le vignette assumono squadrature che evocano le vecchie fotografie.

Più interessante la storia a corredo dell’albo, pubblicata in due parti negli annual di Detective Comics e Batman del 2011, e che racconta le origini di Nightrunner, uno dei membri del Batman Inc. sviluppato proprio da Kyle Higgins con i disegni di Trevor McCarthy. Siamo nella periferia di Parigi e il giovane musulmano Bilal Asselah deve convivere con i conflitti delle rivolte popolari, alimentate soprattutto dalle differenze religiose e razziali e nelle quali perde la vita il suo migliore amico. Il parkour diventa per lui una via di fuga e canale di sfogo di rabbia e dolore. Quando decide di mascherarsi e sfruttarlo per fare qualcosa per la città, Bilal si confronta con il peso e la responsabilità di assumersi il ruolo di simbolo.

Una storia che nella sua brevità costruisce un setting interessante e si interroga su alcuni aspetti e conseguenze del vigilantismo.

