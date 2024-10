Bao publishing presenta: Un poema per le piccole cose

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Un poema per le piccole cose, il nuovo graphic novel di Alice Berti.



Un poema per le piccole cose, dal titolo ispirato a una canzone dei BTS, è una storia ambientata in Corea del Sud, in un tempo in cui la fine del mondo dicono sia molto vicina, data l’impossibilità di contenere di danni causati dal cambiamento climatico. Salut è una idol k-pop la cui vita di tutti i giorni è in realtà lontanissima dall’immagine patinata che la società ha di lei. Xin-Yeong è una ragazza di Seoul che ormai non ha più nulla da perdere. Le due non potrebbero essere più diverse tra loro, ma sembra che il destino abbia deciso di intrecciare le loro vite.

Sullo sfondo di un’apocalisse imminente, quando pensavano di essere ormai alla fine, le ragazze decidono che forse il loro incontro non è un caso: e se la scintilla che si è accesa fra loro fosse la chiave per sbloccare una profezia secondo la quale l’attivazione di Chakra sparsi per la Terra salverebbe il pianeta? Così il tour internazionale di concerti di Salut diventa un viaggio attorno al mondo che coinvolge entrambe e parla di amicizia, sentimenti, e del bisogno di ritrovare un’umanità che ormai sembra perduta.

Alice Berti

Un poema per le piccole cose

Numero pagine: 160, colore, formato 17 x 24 cm, cartonato

Prezzo: 21 euro

Uscita: settembre 2024

ISBN: 9791256210503

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Alice Berti (1996) fumettista e illustratrice di Bassano del Grappa, ad oggi ha pubblicato tre graphic novel edite da BAO Publishing: Neon Brothers, con cui è stata candidata al premio Boscarato di Treviso Comic Book Festival come miglior autrice esordiente nel 2020, Calipso (2022) e Un poema per le piccole cose (2024).

Collabora con molteplici realtà editoriali italiane e ha lavorato a progetti come il film “Finché c’è prosecco c’è speranza” diretto da Antonio Padovan, ha partecipato alla residenza artistica “Diciottocchi” di Lago Film Fest e al loro “Premio Sonego”, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Ha inoltre illustrato il singolo “Bicicletta Intergalattica” e il video animato “Halloween Boogie” per La super luna di Drone Kong, progetto musicale di Fabrizio Nikki Lavoro di Radio Deejay.