Bao publishing presenta: La taverna di mezzanotte vol. 12

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol. 12 di Yaro Abe.

Questo manga gourmet, da cui è stata tratta la serie originale Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories, arriva al volume che comprende anche storie dell’inizio della pandemia del 2020, e i protagonisti affrontano l’emergenza che li costringe a restare a distanza. Un volume goloso ed emozionante, con un tocco di contemporaneità che lo rende ancora più attuale e realistico.

L’edizione BAO raccoglie due volumi originali alla volta, con primo sedicesimo a colori, pagina d’apertura in pergamena serigrafata in bianco e sovraccoperta in carta naturale, per rispettare al massimo il design dell’edizione originale.

La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol.12

Numero pagine: 296, b/n, formato 15 x 21 cm, brossurato

Prezzo: 18 euro

Uscita: dicembre 2025

ISBN: 9791256211968

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Yaro Abe, classe 1963, ha scoperto la passione per il fumetto negli anni dell’università a Waseda. Ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto nel mondo del manga nel 2003, anno in cui il suo talento è esploso grazie alla vittoria del concorso “Nuovi talenti” della Casa editrice Shogakukan. Nel 2006 ha pubblicato La Taverna di Mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi premi e che ha definitivamente consacrato Yaro Abe come uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni. L’opera è stata trasposta in una fortunata serie tv targata Netflix.