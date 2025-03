Bao publishing presenta: Impenetrabile

COMINICATO STAMPA

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Impenetrabile il nuovo graphic novel di Alix Garin.

Impenetrabile è una storia di emancipazione sincera e coraggiosa, una testimonianza intima e autobiografica in cui l’autrice racconta senza farsi sconti il difficile percorso di riconquista del proprio corpo e del proprio desiderio dopo aver sofferto per anni di vaginismo.

Per guarire ha affrontato un lungo percorso medico e psicologico e ha dovuto sfidare le imposizioni, le norme, il passato. Lasciarsi alle spalle il senso di colpa e la solitudine imposte da una società in cui non fare l’amore è impensabile e parlarne impossibile.

L’autrice mette in dubbio la nostra relazione con il desiderio, il concetto del rapporto di coppia e le convenzioni sociali, portandoci in un percorso di scoperta di se stessi e ricerca delle felicità che invita a non lasciarci abbattere mai dalle difficoltà.

Un volume già premiato in Francia, vincitore del Premio del pubblico (Fauve Prix du Public France Télévisions) al Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême 2025.

Audace e ottimista, è una storia di guarigione che promette di aiutare a guarire.

Alix Garin, Impenetrabile Numero pagine: 304, colore, formato 19 x 26 cm, cartonato Prezzo: 29 euro Uscita: marzo 2025 ISBN: 9791256211142

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Alix Garin, classe 1997, è una fumettista belga. Nel 2017 si aggiudica il premio Young Talent al Festival di Saint Malo e nel 2018 si trasferisce a Bruxelles, dove inizia a collaborare con diverse agenzie. Nello stesso anno si mette al lavoro sul suo primo graphic novel, Non mi dimenticare, pubblicato nel 2021 da Le Lombard e portato in Italia nel 2024 da BAO Publishing. Impenetrabile, il suo nuovo fumetto, esce in Italia sempre per BAO nel 2025.