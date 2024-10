Bao Publishing presenta: Hilda e Twig – Al riparo dalla pioggia

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Hilda e Twig – Al riparo dalla pioggia, il nuovo volume della serie Hilda di Luke Pearson.

Hilda e Twig non si farebbero mai spaventare da un po’ di pioggia, ma trovarsi in una foresta durante un temporale è tutta un’altra cosa! Dopo aver trovato riparo in una misteriosa grotta, Twig capisce immediatamente che ci sono guai in vista e che la sua migliore amica dai capelli blu è in pericolo! Anche se non si è mai ritenuto un tipo coraggioso, questa volta dovrà fare di tutto per salvare Hilda prima che la situazione precipiti…

La saga di Hilda – che vanta anche la fortunata trasposizione animata su Netfix – si arricchisce di un nuovo capitolo che è un tenero e avvincente inno alla vera amicizia e alla forza d’animo a cui ognuno può imparare ad attingere per le cose che contano davvero!

Luke Pearson

Hilda e Twig – Al riparo dalla pioggia

Numero pagine: 52, Colore, formato 21 x 28 cm, cartonato

Prezzo: 17 euro

Uscita: settembre 2024

ISBN: 9791256210619

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Luke Pearson è un fumettista, animatore e illustratore britannico, conosciuto soprattutto per la sua serie a fumetti Hilda, prodotta da Nobrow e pubblicata in Italia da BAO Publishing. Ha disegnato per giornali e riviste, ha realizzato copertine di libri e poster e ha lavorato a sceneggiature e storyboard di alcuni episodi della quinta e settima stagione della serie della Cartoon Network Adventure Time. La serie Hilda, attualmente composta da sei volumi (Hilda e il Troll, Hilda e il gigante di mezzanotte, Hilda e la parata dei pennuti, Hilda e il segugio nero, Hilda e la foresta di pietra e Hilda e il Re montagna), nel 2018 è stata trasposta nella fortunata serie animata prodotta da Netflix. Luke Pearson ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti: nel 2013 è stato candidato ai Premi Eisner come “Best Publication for Kids” e “Best Writer/Artist” e nel 2014 si è aggiudicato il Premio Gran Guinigi durante il Lucca Comics and Games nella categoria “Miglior serie”.