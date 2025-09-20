Avengers: Doomsday conclude la lavorazione

Dopo alcuni mesi di lavorazione, iniziati lo scorso aprile, Avengers: Doomsday ha ufficialmente concluso le riprese dell’attesa pellicola Marvel Studios diretta dai Fratelli Russo, che ora entra nella lunga fase di post-produzione prima dell’uscita nelle sale cinematografiche, prevista per il 18 Dicembre del prossimo anno negli Stati Uniti.
Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e i due registi si dedicheranno ad alcuni ritocchi in vista di una buona dose di riprese aggiuntive che si svolgeranno nel prossimo futuro, rimanendo fedeli al “metodo Marvel” per le pellicole del Marvel Cinematic Universe.