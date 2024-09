Arriva Gomma Festival 2024: lottava edizione

Comunicato stampa

GOMMA Festival 2024 – LOTTAVA EDIZIONE

Piccolo e gioioso festival d’illustrazione e altre cose belle

sabato 14 e domenica 15 settembre 2024

@mosso, Milano

GOMMA Festival è una mostra-mercato con illustratori, fumettisti e stampatori, workshop per adultɜ e bambinɜ, presentazioni di nuovi progetti e un solo obiettivo: stare insieme e farlo bene.

Dal 2015 un punto di riferimento per illustratorɜ (soprattutto) emergenti, professionistɜ del settore, famiglie e curiosɜ, tuttiɜ accomunatɜ dalla passione per l’illustrazione, le arti visive e il bello e ben fatto. Il festival si fa veicolo di messaggi di uguaglianza e collaborazione e sosteniamo l’arte in tutte le sue forme e, soprattutto, come uso partecipato ed emozionale, con l’obiettivo di proporre uno spazio di rappresentazione e di sviluppo culturale, sociale e professionale per tutti coloro che vi partecipano.



mosso è un ecosistema dove coltivare desideri, un luogo multiforme che indaga le differenze e confonde le distanze. Una superficie di circa 3.000mq, in via Angelo Mosso, angolo via Padova, divisi tra ristorante-pizzeria, bar-portierato di quartiere con terrazza, centro di formazione professionale, sala concerti, attrezzeria e piazza esterna.

Con Gomma Festival mosso sostiene l’arte partecipata, democratica, l’amore per le passioni che diventano lavori, la scoperta di artisti e luoghi, la condivisione sincera.



L’ottava edizione di GOMMA è dedicata al concetto positivo di lotta: una lotta intesa come resistenza quotidiana nell’impegnarsi per costruire, non per distruggere, né per sottrarre, ma anzi per creare qualcosa di bello e di sincero ogni giorno. La lotta di persone con progetti e idee che continuano ad esistere grazie all’impegno profondo (e spesso faticoso) di chi crede in qualcosa e sa che quel qualcosa può essere una spinta, una leva e che può essere importante per la collettività tutta.



GOMMA Festival 8 è una co-produzione GOMMA e mosso.

L’Illustrazione ufficiale del Festival è Salvatore Liberti.

PROGRAMMA

Grande market all’aperto con 40+ illustrator* provenienti da tutta Italia selezionati da GOMMA FESTIVAL.

Dove: piazza mosso

Quando: sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, dalle 12:00 alle 22:00



GOMMA FESTIVAL È FREE ENTRY

Due giorni di Festival e un programma ricco di attività: talk e presentazioni di libri, mostre, musica, workshop gratuiti, letture per bambin* e numerose attività extra.

Area chill, 1 bar interno, 1 bar esterno, un’area street food esterna e un ristorante interno con menu alla carta.

MOSTRE

– “È tutto blu” a cura di IED Milano

Mostra di stampe cianotipiche realizzate dalle studentesse e studenti del dipartimento di illustrazione e animazione di IED Milano nel corso avanzato di incisione e stampa condotto da Arianna Vairo e Ambra Garlaschelli. Propone un percorso di sperimentazione sia individuale che collettivo, dove le scoperte delle molteplici possibilità di questa tecnica, che interagisce con l’ombra e la luce per la creazione delle immagini, sono state condivise e interpretate dalle varie poetiche dei partecipanti. L’invito è a immergersi nel caratteristico blu che da il nome alla cianotipia, e che lega tutte le opere esposte, lasciandosi pervadere dalle diversissime esperienze dei giovani artisti, ognuna una forma di relazione, con il proprio mondo interiore e con quello materiale, utilizzato fisicamente per l’impressione fotografica.

Dove: sala blu

Quando: sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, dalle 12:00 alle 22:00

Modalità di partecipazione: free entry senza registrazione



– Mostra del progetto Testi Manifesti “uomo di Lotta”

Una selezione di 28 stampe iconiche di Testi Manifesti, un progetto di mosso e Gomma Festival, una mostra che rimarrà esposta negli spazi espositivi di mosso dal 10 settembre al 13 ottobre 2024.

Testi Manifesti è un progetto di Marco Petrucci, classe 1986, designer pugliese a Roma. Nel 2013, ha dato vita al suo alter ego artistico, Testi Manifesti, un progetto che si distingue per la capacità di trasformare frasi iconiche della cultura pop, citazioni musicali, cinematografiche, politiche e di attualità in manifesti d’autore.

Dove: Bar Portierato

Quando: secondo giorni e orari di apertura di mosso da martedì 10 settembre a domenica 13 ottobre 2024.

Modalità di partecipazione: free entry senza registrazione



– Mostra “Art For Palestine” a cura di This Is Not a Love Song

Una collettiva di lavori in cui artisti da tutta Italia hanno reinterpretato artisticamente la bandiera della Palestina. Le opere saranno in vendita e tutto il ricavato sarà interamente devoluto a Mezzaluna Rossa Palestinese.

Dove: Giardini di via Mosso

Quando: sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, dalle 12:00 alle 22:00

Modalità di partecipazione: free entry senza registrazione

ATTIVITÀ

– Disegno Partecipato a cura diBlackie Edizioni

A partire da alcune illustrazioni del “Quaderno dei compiti delle vacanze per adulti Vol.5” ci sarà la possibilità di completare diversi disegni in maniera partecipata per tutta la durata del Festival.

Dove: piazza mosso area Bar Portierato

Quando: sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, dalle 12:00 alle 22:00

Modalità di partecipazione: free entry senza registrazione

– Portfolio Review a cura di District

La Portfolio Review personalizzata di District al Gomma Festival è l’opportunità ideale per dare una marcia in più al tuo portfolio. Se lavori nel mondo creativo, che tu sia junior o senior, e vuoi migliorare la tua presentazione, questa è l’attività che fa per te! Insieme a Maria Francesca e Hassan, esploreremo i tuoi punti di forza e ti forniremo input pratici per rendere il tuo portfolio più efficace e accattivante. Il tutto con un approccio onesto e trasparente, dal punto di vista di un recruiter. Al termine, avrai una serie di suggerimenti concreti per aumentare le tue possibilità di interazione con HR e clienti.

Dove: interno Bar Portierato

Quando: sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, dalle 12:00 alle 18

Modalità di partecipazione: Gratuita su prenotazione a questo link



– LIBRO mosso, letture per bambin* dai 4 anni a cura di apis

“La lotta gentile”

Piccole storie di disobbedienza civile, lotta agli stereotipi, alle abitudini e al pericolosissimo “si è sempre fatto così” . Lettura animata di libro mosso per bambine e bambini dai quattro anni in su a cura di apis.

Dove: Giardini di via Mosso

Quando: sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, dalle 17:30 alle 18:30

Modalità di partecipazione: free entry senza registrazione

– Yoga per creativ* con Elektro Vinyasa

60′ di Vinyasa Yoga, breathwork e rilassamento accompagnati da musica elettronica down tempo. Movimenti fluidi e circolari che si prestano a variazioni, adattandosi sia a chi si approccia alla pratica per la prima volta che a chi conosce la strada. I suoni elettronici saranno la nostra guida in un viaggio dentro noi stessɜ, esplorando la connessione tra respiro, movimento e battito del cuore, aiutandoci a trovare quello stato di flusso e di calma concentrata alla base di processi di creatività e ispirazione.

Dove: Sala Capriate

Quando: domenica 15 settembre 2024, dalle 19:30 alle 20:30

Modalità di partecipazione: free entry con registrazione a questo link

WORKSHOP

– “La via del manifesto” a cura di Testi Manifesti

Laboratorio di approfondimento sul manifesto come oggetto grafico di comunicazione personale e collettiva.

Adatto a chi ha un’infarinatura grafica di base.

Dove: Sala Capriate

Quando: Sabato 12-14 / 15-16.30

Domenica 12-14 / 15-17

Modalità di partecipazione: workshop gratuito su prenotazione a questo link

– “Colora le piazze” a cura di Manuela Mapelli

Laboratorio che ha come obiettivo quello di far creare insieme, da adulti e bambini, dei cartelli da parata. Il progetto nasce dall’idea di trasformare slogan e striscioni da manifestazione in cartelli da parata illustrati.

Dove: Sala attrezzeria

Quando: sabato 14 settembre 2024, dalle 15:00 alle 18:00

Modalità di partecipazione: workshop gratuito su prenotazione a questo link

– “Stampare con la luce” – Workshop base di cianotipia a cura di IED Milano

La cianotipia è una tecnica di stampa fotografica caratterizzata dal tipico colore Blu di Prussia. Il processo si basa su alcuni sali di ferro (Ferro Ammonio Citrato e Potassio Ferricianuro) che una volta mescolati insieme, si sensibilizzano alla luce. Il workshop è aperto a tutti e non richiede nessun tipo di esperienza. Insieme impareremo tutti i passi per creare stampe uniche con la cianotipia: prepareremo la soluzione, creeremo le immagini su supporti trasparenti utilizzando pennarelli, foglie, fiori, oggetti ed eseguiremo i processi di esposizione alla luce e fissaggio del colore.

Dove: Sala capriate

Quando: sabato 14 settembre 2024, dalle 16:30 alle 18.30 primo turno – Dalle 18.30 alle 20:30 secondo turno

Modalità di partecipazione: workshop gratuito su prenotazione a questo link

– “Fiori R-esistenti” a cura di Elena Valdrè e Giulia Volontè

Un laboratorio creativo per giocare insieme, facendoci ispirare dall’arte contemporanea. In occasione dell’Ottava edizione del Gomma Festival, che ci invita ad indagare il termine “Lotta”, scopriamo insieme perché, in alcune fasi storiche, i movimenti rivoluzionari abbiano scelto come simbolo dei fiori, prendendo spunto da un’opera di Anna Jermolaewa. Perché e a che cosa ci si ribella? Come si fa una rivoluzione? L’arte contemporanea diventa così compagna di avventure, di meraviglia e di scoperta, invitandoci a chiederci il perché delle cose

Dove: Sala Blu

Quando: domenica 15 settembre 2024, dalle 16:30 alle 17:30

Modalità di partecipazione: workshop gratuito su prenotazione a questo link

– “Gruppo tipografico” a cura di Fabrizio Falcone

Un workshop per adult* per apprendere la struttura delle forme tipografiche: partendo da dei segni astratti si arriverà a disegnare un alfabeto in cui, le singole lettere, avranno delle caratteristiche in comune. Il workshop è pensato per chiunque abbia curiosità ad approcciarsi e conoscere il mondo della tipografia. Adatto a persone dai 16 anni in su.

Dove: Sala attrezzeria

Quando: domenica 15 settembre 2024, dalle 12:00 alle 18:30

Modalità di partecipazione: workshop gratuito su prenotazione a questo link

TALK

– Presentazione del progetto “Art for Palestine”

con Andrea Provinciali (This Is Not A Love Song), Rastabbello (tra gli artisti che hanno partecipato alla call) e Khader Tamim (Presidente della Comunità Palestinese Lombardia).

Moderato da Materia Talk. Materia è un’agenzia di comunicazione e uno spazio di coworking a Milano, dove si sviluppano naturalmente sinergie e networking.

Dove: sala capriate

Quando: sabato 14 settembre 2024, dalle 15:00 alle 16:00

Modalità di partecipazione: free entry senza registrazione



– “Manifesti Politici” con Testi Manifesti e AIAP

Dalla raccolta di Testi Manifesti ai manifesti storici degli anni 70-80. Ne parliamo con Marco Petrucci (Testi Manifesti) e Dario Carta (AIAP).

Moderato da Materia Talk.

Dove: sala blu

Quando: sabato 14 settembre 2024, dalle 16:30 alle 17:30

Modalità di partecipazione: free entry senza registrazione

– Presentazione del libro “Pensi di stare meglio?” di Edo Massa edito da Minimum Fax

Con Edo Massa, moderato da Materia Talk

People pleaser, insicuro e contraddittorio, Edoardo è uno di noi: conduce una vita disordinata, è sempre alle prese con inconsapevoli tentativi di autosabotaggio, relazioni fallimentari, impacci emotivi e grandi sforzi per mascherarli. Come se non bastasse, spesso si ritrova a confrontarsi con le molteplici manifestazioni immaginarie della sua coscienza: Batman che lo ammonisce ogniqualvolta Edoardo tenti di prestare il fianco ai suoi sentimenti, o la Queer Police, pronta a smascherarlo in tutte le occasioni in cui, più o meno consapevolmente, mette in pratica logiche machiste. Troppo occupato a intercettare e assecondare le aspettative degli altri, Edoardo ha finito per dimenticare i suoi desideri più veri e profondi. Pensi di stare meglio? è la rocambolesca storia che ci racconta, tra una seduta dalla psicologa e l’altra, che è possibile reimparare a stare bene nei propri panni.

Dove: sala bluù

Quando: domenica 15 settembre 2024, dalle 15:00 alle 16:00

Modalità di partecipazione: free entry senza registrazione



GOMMA Festival è stato realizzato in coproduzione e in collaborazione con mosso e con il sostegno di diversi partner, che ringraziamo di cuore.

Media Partner

NOLO Milano

Lo Spazio Bianco

Partner

Blackie Edizioni

IED Milano

Materia Talk

The District

This is not a love song

Sponsor Tecnici

Alveare che dice sì – via Padova

Favini

Loreto Print

Ombrellificio Magnani

Pentel

Vectorealism

Wami



L’INGRESSO AL FESTIVAL È LIBERO E GRATUITO



Per info: festivalgomma@gmail.com o posta@mosso.org



L’illustrazione ufficiale e la visual identity dell’ottava edizione del Festival è stata ideata e realizzata da Salvatore Liberti.