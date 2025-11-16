Anteprima fumetto: “Il sogno della cicala” di Sostegni e Sorrentino (Canicola)

Dario Sostegni / Raffaele Sorrentino presentano: Il sogno della cicala. Un racconto di formazione che si muove sul confine tra il fantastico e il realismo magico, in una dimensione paranormale che riflette lo spaesamento dell’adolescenza. Un confronto con il lutto e l’assenza dove crescere significa imparare a perdersi.

Il sogno della cicala è il primo volume di Dario Sostegni in collaborazione con Raffaele Sorrentino, una graphic novel che mescola differenti registri narrativi e stilistici. Realtà, fantasy, fantascienza intimista, per un racconto di formazione che unisce narrazione classica a sperimentazioni grafiche.

Una graphic novel tra il new weird di Jeff Vandermeer e il racconto di formazione di Stephen King dove i tre giovani protagonisti, Villa, Mirko e Julia, affrontano la scomparsa di Devid, il fratello di Villa, attraversando una versione distorta della realtà. In questo viaggio alla scoperta di sé e all’accettazione della separazione da Devid sarà Sama a guidarli, un essere a metà fra un bambino sperduto e un animale.

L’organico e il minerale si fondono in questa nuova dimensione dalla quale non sono certi di riuscire a fuggire. Il mistero di questo mondo sconosciuto, delle sue leggi incomprensibili, della scomparsa di Devid e delle difficoltà della crescita si intrecciano, creando un mosaico complesso che aiuterà i protagonisti a vedere le cose in modo più chiaro.

Un racconto sul Found Family in età adolescenziale, quando gli amici e le amiche prendono il posto della famiglia come compagni di strada verso l’età adulta. Un processo catartico che finisce per infrangere il sottile involucro delle certezze infantili, lasciate indietro come scheletri di cicala.

Gli Autori

Dario Sostegni nasce a Empoli nel 1994 e si laurea all’Accademia di Belle Arti di Bologna. È tra i fondatori del collettivo Doner club con cui pubblica diverse autoproduzioni fino a Sempre insieme (2017), esordio per Canicola edizioni. Lavora con l’illustrazione e la stampa risograph e si occupa di promozione della cultura del fumetto curando progetti artistici, laboratori e workshop. Fa parte dello studio e stamperia Titivil a Bologna, dove vive.

Raffaele Sorrentino nasce a Salerno nel 1990 e vive a Bologna dove si laurea all’Accademia di Belle Arti. È fumettista e illustratore, si occupa di editoria collaborando con diverse realtà come Minimum Fax, Nuove Sido, L’Ippocampo, Canicola edizioni. Ha fatto parte del collettivo Canemarcio, con cui ha pubblicato il primo libro, Habitat (Canemarcio, 2015). Per l’editore Minimum Fax ha pubblicato il volume Fehida (2023) con Tommaso Renzoni.

L’Editore

Canicola è un’associazione culturale nata a Bologna nel 2004. Attraverso un progetto editoriale, promozione di giovani autrici e autori, esposizioni, workshop, laboratori per bambinə si occupa di fumetto contemporaneo. Canicola fa rete culturale con festival, gallerie d’arte, musei, istituzioni, e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Canicola edizioni pubblica libri a fumetti di autrici e autori italianə e internazionali con particolare attenzione a stili, storie, immaginari forti, a formati e cartotecnica. Nel catalogo ci sono una rivista, graphic novel, antologie di racconti brevi, volumi per l’infanzia, libri per tutte le età. Tra i nomi che hanno caratterizzato Canicola ci sono: Andrea Bruno, Michelangelo Setola, Amanda Vähämäki, Vincenzo Filosa, Sarah Mazzetti, Miguel Vila e Yoshiharu Tsuge.

