Angela Bassett: “Meritavo l’Oscar per Black Panther 2”

Intervistata dal magazine Town&Country, l’attrice Angela Bassett ha affrontato alcuni argomenti relativi alla sua lunga carriera, soffermandosi nuovamente sulla mancata vittoria dell’Oscar nel 2023 per la sua acclamata interpretazione nel sequel Black Panther: Wakanda Forever, e sulle polemiche relative alla sua reazione quando a vincere l’ambita statuetta fu la collega Jamie Lee Curtis.

L’ho trovato interessante. Interessante che non mi sia stato permesso di essere delusa da un risultato che pensavo di meritare. Adoro applaudire le persone. Ma in quel momento… No, ci ho messo impegno: ho dedicato tempo, ho lavorato bene. Non pensavo che fosse un dono. Pensavo fosse scontato.