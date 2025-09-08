Alan Cumming ha ultimato le riprese di Avengers: Doomsday

L'attore conferma di avere completato la lavorazione della pellicola, in uscita il prossimo anno.
Intervistato nel dietro le quinte dei Creative Arts Emmy, l’attore Alan Cumming ha confermato di avere ultimato le riprese di Avengers: Doomsday, il nuovo lungometraggio sugli eroi più potenti della Terra in cui riprenderà il ruolo di Kurt Wagner/Nightcrawler.

Beh, l’ho già fatto. L’ho finito – ha detto rispondendo a una domanda – Ho fatto un sacco di acrobazie e di allenamento. È stato fantastico – Ha scherzato – Gli stuntman non potevano credere che potessi alzarmi, figuriamoci saltare in giro e fare tutta questa boxe e tutti questo allenamenti.

L’attore ha aggiunto di avere dimenticato di riguardare X-Men 2 prima di reimmergersi nel personaggio, e che questa cosa non ha creato alcuna difficoltà.

Penso che sia stato questo a darmi davvero una mano, perché si tratta di una esperienza molto intensa e comprende un sacco di cose contemporaneamente.

