Alan Cumming ha ultimato le riprese di Avengers: Doomsday

Intervistato nel dietro le quinte dei Creative Arts Emmy, l’attore Alan Cumming ha confermato di avere ultimato le riprese di Avengers: Doomsday, il nuovo lungometraggio sugli eroi più potenti della Terra in cui riprenderà il ruolo di Kurt Wagner/Nightcrawler.

Beh, l’ho già fatto. L’ho finito – ha detto rispondendo a una domanda – Ho fatto un sacco di acrobazie e di allenamento. È stato fantastico – Ha scherzato – Gli stuntman non potevano credere che potessi alzarmi, figuriamoci saltare in giro e fare tutta questa boxe e tutti questo allenamenti.

L’attore ha aggiunto di avere dimenticato di riguardare X-Men 2 prima di reimmergersi nel personaggio, e che questa cosa non ha creato alcuna difficoltà.