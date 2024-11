Agatha All Along verso il periodo dei premi, altre stagioni in arrivo?

Secondo quanto riportato da Variety, la Disney avrebbe deciso di presentare Agatha All Along, la nuova serie Marvel Television con protagonista Kathryn Hahn, nella categoria “commedia” per la prossima stagione dei premi, tra cui i Golden Globes, i SAG Awards e gli Emmy.

La decisione porterà lo show Marvel Studios ad affrontare serie acclamate quali Abbott Elementary, The Bear e Hacks, mentre la stessa attrice protagonista potrebbe vedersela con colleghe del calibro di Jean Smart, Quinta Bronson e Ayo Edebiri, che hanno vinto tutte nella categoria per “migliore attrice in una commedia” negli ultimi tre anni.

La rivista di spettacolo evidenzia che la scelta di questa categoria potrebbe fare sospettare che Agatha All Along, concepita inizialmente come una miniserie, possa continuare oltre la stagione appena conclusa.

In merito non vi è stata comunque alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Disney o Marvel Studios su un possibile rinnovo.