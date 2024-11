Agatha All Along: Solide visualizzazioni per i due episodi finali

Agatha All Along, la serie spin-off di WandaVision con protagonista Kathryn Hahn, ha concluso la sua corsa con ottimi ascolti sulla piattaforma Disney Plus per i due episodi finali, presentati in contemporanea.

Dopo un giorno di streaming, l’episodio 8 ha ottenuto 4.6 milioni di visualizzazioni, in aumento del 48% rispetto alla premiere, mentre l’episodio 9 ha visto un aumento del 26% con 3.9 milioni di visualizzazioni.

Secondo gli analisti, è probabile che il lieve calo di visualizzazioni dell’episodio finale sia dovuto in parte al fatto che le due puntate siano state diffuse allo stesso tempo, rispetto al solito. L’episodio 8 è aumentato rispetto al precedente, che ha ottenuto 4.2 milioni di visualizzazioni in un solo giorno, cosa che india che nel complesso l’interesse per lo show è rimasto molto forte, con l’ultimo episodio che probabilmente recupererà quelle visualizzazioni nei prossimi giorni.