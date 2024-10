A soli 57 anni se n’è andato Massimiliano Frezzato

Apprendiamo da una segnalazione di Fumo di China che il mondo del fumetto e dell’arte ha perso un grande protagonista: a soli 57 anni Massimiliano Frezzato se n’é andato a seguito di una lunga malattia.

Il suo stile pittorico, ricercato e evocativo, riusciva ad adattarsi a molteplici registri, da quelli avventurosi a quelli comici. L’artista torinese salì alla notorietà grazie alla serie I custodi del Maser, durata nove volume e dieci anni; ha collaborato con riviste come L’Eternauta, Heavy Metal e Glamour e con svariati editori in Italia e all’estero. Da sottolineare la collaborazione con Marvel Comics per una storia di Wolverine, Beer run. Molto ben accolte le sue fiabe illustrate, da Il gatto stregato a L’uomo albero (Lavieri). Nel 2001 è stato insignito del Premio Yellow Kid al Salone Internazionale dei Comics.