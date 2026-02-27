A Roma arrivano i Japan Days

Comunicato stampa

Il Giappone arriva a Roma con i Japan Days, il festival che celebra molte sfumature della cultura del Sol Levante. Per due giorni, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026, all’Atlantico Live – Eur il pubblico potrà muoversi tra sapori, arti tradizionali, sport, giochi e divertimento.

Il festival propone anche una ricca gamma di workshop creativi e culturali, aperti a tutte le età. I visitatori troveranno laboratori di kintsugi, shodō (calligrafia), origami, bonsai, kokedama, ikebana, lezioni per imparare a disegnare i manga, oltre a corsi di lingua e cultura giapponese e laboratori gastronomici. Tra le performance ci sarà il concerto Ghibli World con le musiche ispirate ai film dello Studio Ghibli.

Inoltre, IncanTales organizzerà un Cosplay Contest, un concorso-spettacolo nel quale i cosplayer mostreranno le loro creazioni. Madrina ufficiale e giudice dell’evento sarà la scrittrice Licia Troisi, che sarà anche presente ai Japan Days per un Meet & Greet (talk e firmacopie del suo ultimo libro Saving Lucca edito da Mondadori).

In collaborazione con la Scuola di Fumetto e Illustrazione Pencil ART di Roma, si potrà visitare la mostra Manga Expo, una rassegna di tavole e illustrazioni degli allievi del corso in Tecniche e Narrazione Manga di Paolo Zeccardo. Si svolgeranno anche sessioni di disegno dal vivo ispirate alle Kitsune, con la modella O-ren Ishii, e la partecipazione speciale di Dalila De Ascaniis, modella d’arte e fumetto.