Wantedpanini1

Wanted e il libero arbitrio del male

19 Febbraio 2026
di
Panini Comics ripresenta l’irriverente opera di Millar in un volume della collana Pocket.
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo
Wantedpanini

Il giovane Wesley Gibson sa perfettamente com’è la sua vita. La sua ragazza lo tradisce con il suo migliore amico, la principale lo umilia costantemente al lavoro e la sua quotidianità non emerge nella consapevolezza, come lui stesso sostiene, di essere uno dei più inutili sfigati del XXI secolo”. Ma il misterioso omicidio di un uomo lo porterà ben presto a scoprire che la sua esistenza era destinata ad essere altro, e non propriamente dalla parte del bene.

A oltre vent’anni dal suo esordio, i sei numeri della miniserie scritta da Mark Millar e disegnata da J.G Jones tornano in questa nuova edizione della collana Panini Pocket, consigliabile soprattutto ai giovani lettori desiderosi di fare la conoscenza dell’autore scozzese.

Ad anni di distanza, Wanted mantiene la medesima carica di freschezza che ebbe quando uscì, proponendosi come un divertissement godibile, violento ed esagerato, grazie soprattutto alla costruzione da parte di Millar di un background narrativo su cui poggia la rinascita del protagonista Wesley.

Oltre infatti alle divertenti citazioni, è la descrizione di un mondo privo di supereroi governato da una misteriosa organizzazione di criminali ad inquietare e colpire il lettore, in quella che appare come una vera apoteosi della malvagità in cui gli eroi non esistono e un singolo uomo può entrare in una stazione di polizia facendo un massacro senza per questo essere punito e fermato da uno sfavillante benefattore in costume.

In tutto questo, Millar spinge sull’acceleratore senza prendersi mai troppo sul serio e, grazie alle dettagliate tavole di Jones (sorrette dai colori di un ottimo Paul Mounts) in alcune sequenze degne di un film d’azione, mantiene l’attenzione del lettori sino alla fine, in quella che ancora oggi si fa apprezzare come un’opera decisamente fuori dagli schemi del genere.

Abbiamo parlato di:
Wanted
Mark Millar, J.G. Jones, Paul Mounts
Traduzione di Pier Paolo Ronchetti
Panini Comics, 2025
152 pagine, brossurato, colori – 9,90 €
ISBN: 9791221923605

3014264p2
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli