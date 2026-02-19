Wanted e il libero arbitrio del male

Il giovane Wesley Gibson sa perfettamente com’è la sua vita. La sua ragazza lo tradisce con il suo migliore amico, la principale lo umilia costantemente al lavoro e la sua quotidianità non emerge nella consapevolezza, come lui stesso sostiene, di essere uno dei più inutili sfigati del XXI secolo”. Ma il misterioso omicidio di un uomo lo porterà ben presto a scoprire che la sua esistenza era destinata ad essere altro, e non propriamente dalla parte del bene.
A oltre vent’anni dal suo esordio, i sei numeri della miniserie scritta da Mark Millar e disegnata da J.G Jones tornano in questa nuova edizione della collana Panini Pocket, consigliabile soprattutto ai giovani lettori desiderosi di fare la conoscenza dell’autore scozzese.
Ad anni di distanza, Wanted mantiene la medesima carica di freschezza che ebbe quando uscì, proponendosi come un divertissement godibile, violento ed esagerato, grazie soprattutto alla costruzione da parte di Millar di un background narrativo su cui poggia la rinascita del protagonista Wesley.
Oltre infatti alle divertenti citazioni, è la descrizione di un mondo privo di supereroi governato da una misteriosa organizzazione di criminali ad inquietare e colpire il lettore, in quella che appare come una vera apoteosi della malvagità in cui gli eroi non esistono e un singolo uomo può entrare in una stazione di polizia facendo un massacro senza per questo essere punito e fermato da uno sfavillante benefattore in costume.
In tutto questo, Millar spinge sull’acceleratore senza prendersi mai troppo sul serio e, grazie alle dettagliate tavole di Jones (sorrette dai colori di un ottimo Paul Mounts) in alcune sequenze degne di un film d’azione, mantiene l’attenzione del lettori sino alla fine, in quella che ancora oggi si fa apprezzare come un’opera decisamente fuori dagli schemi del genere.
Abbiamo parlato di:
Wanted
Mark Millar, J.G. Jones, Paul Mounts
Traduzione di Pier Paolo Ronchetti
Panini Comics, 2025
152 pagine, brossurato, colori – 9,90 €
ISBN: 9791221923605