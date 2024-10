“Venom: The Last Dance” verso le sale

Venom. The Last Dance

A ormai pochi giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la Sony Pictures ha accentuato la campagna promozionale attorno al terzo e ultimo capitolo sul simbionte interpretato da Tom Hardy.

Come già detto nella precedente puntata di questa rubrica, la major ha puntato a fidelizzare il pubblico sui social media ma allo stesso tempo non ha disdegnato le partnerships vecchio stile.

Ne è un esempio la collaborazione con il gioco per dispositivi mobili PUBG Mobile, la cui collaborazione includerà un evento che consentirà ai giocatori di usare le abilità dei simbionti in battaglia.

PUBG Mobile porterà letteralmente il mondo di Venom: The Last Dance ai propri giocatori tramite nuove abilità assieme a varie ricompense durante le partite. La collaborazione introduce nuove funzionalità nel gioco, come il Black Symbiote Clusters e soprattutto il Black Symbiote Arm, un braccio che consente ai giocatori di aggrapparsi agli edifici e agli alberi, e con il quale potranno anche catapultarsi usando il potere del simbionte. Come visto nel trailer della pellicola, i giocatori saranno anche in grado di trasformare i cavalli nelle vicinanze in simbionti purché abbiano un braccio potenziato. Mentre cavalcano questi animali, i giocatori saranno anche in grado di impugnare una lancia durante il combattimento. Tutte queste nuove funzionalità e oggetti saranno disponibili per tutta la durata dell’evento Venom di PUBG Mobile, che si svolgerà dal 18 ottobre al 10 novembre. Un altro evento Venom che inizierà il 25 ottobre garantirà ai giocatori anche alcune succose ricompense legate al film Marvel/Sony, come ad esempio un avatar del personaggio.

Il marketing della major comunque sta puntando anche su volti famosi. Mentre negli USA vengono diffusi spot con la rapper americana Megan Thee Stallion che interagisce con Venom in persona, in Italia si è vista invece la partecipazione del giocatore di calcio argentino Dybala che ha presentato su Instagram uno spot collegato al film e successivamente diffuso su Youtube, in collaborazione con Sony Pictures Italia.

Una campagna promozionale che sembra stia dando i suoi frutti e che sta mantenendo l’attenzione sul franchise abbastanza alta. Nelle scorse settimane ScreenShare, una partnership di dati tra Screen Engine/ASI e il sito di cinema TheWrap, ha tenuto traccia delle 10 opzioni di intrattenimento più menzionate ogni settimana e se ciascuna ha guadagnato o perso slancio rispetto alla settimana precedente, con Venom: The Last Dance che, a tre settimane dall’esordio nelle sale, debuttava tra in sesta posizione.