Il futuro licensing di Superman, la campagna promozionale di Venom

Superman

A nove mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Warner Bros. e DC Studios si stanno già adoperando per rilanciare tra il pubblico e gli appassionati il licensing e il merchandising riguardante il nuovo DC Universe, a partire dal nuovo film di Superman scritto e diretto da James Gunn.

In una intervista rilasciata nelle scorse settimane, Robert Oberschelp, responsabile della divisione Global Consumer Products di Warner Bros. Discovery, ha sottolineato come si stia già lavorando attivamente per rinvigorire la tradizione degli eroi DC Comics grazie all’arrivo di nuove storie sul grande schermo.

I supereroi DC sono iconici, non passano mai di moda – ha detto Oberschelp – I fan si rivedono nei personaggi e vogliono celebrarli, quindi dobbiamo essere ovunque si trovino. Il sole non tramonta mai sul programma globale dei prodotti di consumo per la DC e i suoi personaggi. Abbiamo migliaia di licenziatari in tutto il mondo in quasi tutte le categorie, negli Stati Uniti, in Europa e nell’APAC (la zona Asia Pacifico – ndr). Superman è il primo supereroe al mondo e i fan non ne hanno mai abbastanza della sua “S”, quindi siamo entusiasti del suo ritorno sul grande schermo. Siamo entusiasti dei nuovi contenuti DC in arrivo. Da “Creature Commandos” a “Superman” e “Supergirl: Woman of Tomorrow”, è un sogno per il settore licensing. Quando si combina questo con l’eredità che la DC porta con sé e la forza dei suoi personaggi, c’è molto fermento in questo momento da parte dei licenziatari e rivenditori che vogliono far parte di questo marchio.

Oberschelp ha ribadito che Superman è sempre stato un character al centro dell’offerta inerente i prodotti di consumo, ritenuto cruciale per le strategie di questo settore, e che quindi il prossimo film porterà ancora più energia al personaggio.

Superman è sempre stato fondamentale per i nostri programmi di licenza globali. I licenziatari e i rivenditori lo amano perché lo amano i fan. Con “Superman” in arrivo nei cinema la prossima estate, abbiamo assistito a un rinnovato interesse per il personaggio da parte dei nostri partner che cercano di far parte dell’estate di Superman e del prossimo decennio di film DC Comics. La popolarità duratura di Superman e il suo significato nei programmi di licenza globali del marchio DC sono una testimonianza del suo status iconico e dell’amore che i fan hanno per lui.

Per il responsabile del settore EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) della Warner Bros., Philippe Roucoule, l’estate del prossimo anno vedrà Superman sotto i riflettori, esprimendo ottimismo sulla percezione che la nuova pellicola sta già fornendo agli addetti ai lavori.

È giusto dire che il 2025 sarà l’estate di Superman. Non c’è molto che possa dire ora, ma siamo entusiasti di ciò che stiamo sentendo sul film, in particolare il feedback che stiamo ricevendo da parte di rivenditori e licenziatari. Stiamo cercando di condividere il più possibile, ma posso dire che non vediamo l’ora di scoprire cosa ci aspetta. Il marchio DC è molto più di un singolo personaggio o una trama; si tratta di riunire tutti questi fantastici elementi in modi che sembrino freschi, entusiasmanti e fedeli a ciò che rende speciale la DC. Siamo entusiasti di far parte di questo incredibile momento per DC Comics e non vediamo l’ora di vedere come reagiranno i fan. Abbiamo concesso in licenza i supereroi e i supercriminali DC per decenni e continueremo a farlo per molti altri – ha aggiunto Oberschelp – Siamo entusiasti dei nuovi film e dei nuovi show perché danno nuova energia ai personaggi e hanno un effetto sull’intero brand. Mentre ci prepariamo per le nuove uscite, lavoreremo a stretto contatto con i licenziatari e i rivenditori per assicurarci di avere qualcosa per ogni fan per ogni budget. Vogliamo che i fan abbiano ogni opportunità di mostrare il loro amore per i loro eroi preferiti.

Venom: The Last Dance

Con la pellicola che si appresta ormai a un debutto da record al Box Office USA, la campagna promozionale della Sony per Venom: The Last Dance va avanti senza particolari guizzi, con iniziative legate al film con protagonista Tom Hardy che puntano a fidelizzare ancora di più il pubblico nei confronti del franchise.

La filiale irlandese della major, per esempio, ha organizzato un contest collegato alla premiere a Londra che si svolgerà tra poche settimane, mettendo in palio un set di due biglietti per l’evento. Per partecipare, si invitano gli utenti su twitter a mettere un “Mi piace” a un apposito tweet, seguire l’account ufficiale per l’Irlanda della Sony e dire in quale famosa città degli Stati Uniti si recheranno Eddie e Venom all’interno della pellicola.



Una fidelizzazione che sui social media è ovviamente molto forte, con l’account ufficiale su “X” che da settimane vede la partecipazione di moltissimi utenti, a cui è stato richiesto di “Venomizzare” i propri animali domestici, inviando una foto di questi ultimi in versione normale con accanto un’altra in cui il gatto, cane, uccello o qualsivoglia appare con il medesimo aspetto dell’anti-eroe Marvel, una iniziativa fatta sulla scia del “cavallo Venom” che compare nei trailer del terzo capitolo.

La “venomizzazione” è solo uno dei tanti modi con il quale la major sta tenendo alta l’attenzione verso Venom: The Last Dance sui social media, visto che nelle scorse settimane qualcosa di simile ha riguardato questa volta i fan del personaggio. Con la partenza della prevendita dei biglietti, l’account X del film è stato infatti preso in consegna dal simbionte che chiedeva direttamente agli appassionati di offrirsi volontari per essere arrostiti. Ai fan è stata quindi data l’opportunità di interagire con Venom sui social media inviando una propria immagine in cui veniva aggiunta la frase “Roast Me” o “Venom Roast Me”, il tutto per lanciare le prevendite e accentrare ancora di più l’attenzione sul capitolo finale del franchise.