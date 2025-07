Un murale a fumetti di Giuseppe Guida nel cuore di San Menaio

Comunicato stampa

Grazie all’iniziativa congiunta del Comune di Vico del Gargano, per la frazione San Menaio, del Sindaco Raffaele Sciscio e dell’Assessore al Turismo Porzia Pinto, il lungomare si prepara ad accogliere un’opera d’arte pubblica unica nel suo genere: un murale a fumetti realizzato dal fumettista foggiano Giuseppe Guida.

Un progetto artistico ambizioso che non si limita a decorare uno spazio urbano, ma racconta una storia. Non una semplice immagine, infatti, ma una striscia a fumetti dipinta su muro, in grado di coinvolgere visivamente ed emotivamente chiunque la osservi.

Protagoniste dell’opera saranno Le avventure del Rosso, personaggio ispirato alla biografia dell’autore, attraverso il quale prende forma un racconto che mescola memoria personale, infanzia, tradizioni popolari, luoghi del cuore e cultura del Gargano. Un viaggio visivo che attraversa San Menaio, con i suoi profumi di agrumi, le viste mozzafiato, i colori del mare e della macchia mediterranea, elementi che hanno segnato profondamente l’identità di questa terra e ispirato generazioni di artisti.

La storia omaggerà anche Andrea Pazienza, geniale fumettista legato profondamente al Gargano e in particolare a San Menaio, dove trascorreva le estati della sua giovinezza e da cui ha tratto ispirazione per molte delle sue opere. Un riferimento imprescindibile nella storia del fumetto italiano e figura di grande ispirazione per lo stesso Guida.

Giuseppe Guida ha dichiarato: «Per me questo progetto ha un grande valore emotivo. Frequento il Gargano da anni, lo sento come una seconda casa. In questi luoghi ritrovo continuamente spunti, ricordi, sensazioni che porto nei miei fumetti. San Menaio e Vico del Gargano sono posti dell’anima. Dedico quest’opera anche ad Andrea Pazienza, un Maestro assoluto che ha saputo raccontare la realtà con poesia e ribellione, qualità che cerco di tenere vive nel mio lavoro».

Il Sindaco Raffaele Sciscio ha commentato: «San Menaio è un luogo ricco di storia, di emozioni e di bellezza, e merita di essere raccontato con strumenti capaci di parlare al cuore. Il murale di Giuseppe Guida rappresenta un esempio concreto di come l’arte possa diventare parte integrante del tessuto urbano e culturale di una comunità. Come amministrazione, crediamo fortemente nella valorizzazione del nostro patrimonio attraverso progetti che uniscano tradizione e creatività contemporanea. Questa opera non solo abbellisce un luogo, ma restituisce voce alla nostra identità garganica, rendendola visibile, accessibile e condivisa. È anche un omaggio sentito ad Andrea Pazienza, artista straordinario profondamente legato a San Menaio, che qui trascorreva le estati della sua giovinezza e che da questi luoghi ha tratto ispirazione per la sua arte visionaria. Con questo murale, vogliamo rinnovare quel legame e celebrarlo insieme alla comunità».

L’Assessore al Turismo Porzia Pinto ha aggiunto: «Con questo progetto vogliamo dare un segnale chiaro: l’arte pubblica può essere uno strumento potente per raccontare la nostra storia, per valorizzare i luoghi e per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Il murale di Giuseppe Guida è molto più di un’opera visiva: è un ponte tra passato e presente, tra memoria e immaginazione. Abbiamo scelto di investire in un linguaggio immediato come quello del fumetto perché capace di parlare a tutti – grandi e piccoli, residenti e visitatori – con autenticità e profondità. San Menaio merita di essere vissuta anche attraverso la bellezza dell’arte e la forza delle storie che la abitano».

L’artista ha iniziato a lavorare al murale il 25 luglio. A breve sarà comunicata ufficialmente la data dell’inaugurazione, che sarà un’occasione speciale per condividere con la comunità e i visitatori questo nuovo tassello del racconto visivo e identitario di San Menaio.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione identitaria del territorio, attraverso linguaggi artistici capaci di unire memoria, innovazione e coinvolgimento della comunità.