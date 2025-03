Torna Lucca Collezionando: fumetto, gioco e slow entertainment

Comunicato stampa

Il weekend del 23 e 24 marzo torna Lucca Collezionando, la manifestazione – organizzata da Lucca Comics & Games (Lucca Crea) in collaborazione con il Comune di Lucca – dedicata al fumetto, al gioco, e allo slow entertainment che anche quest’anno si svolgerà all’interno del Polo Fiere. Quest’anno più che mai la due giorni sarà incentrata sul valore della passione, il valore del tempo. Un ideale viaggio nel tempo che unisce generazioni di appassionati, tra passatempi moderni e passioni che hanno reso speciali i pomeriggi degli anni ‘70 e ‘80 e che ancora oggi continuano a regalare emozioni: fumetto, gioco da tavolo, miniature, figurine da collezione, videogiochi coin-op. Ma anche un’occasione unica per acquistare tavole originali, pezzi rari e numeri di fumetti introvabili; completare le proprie collezioni tra vintage italiano, europeo e americano; incontrare decine di autori per dediche e commission.

L’evento si arricchisce e si amplia anno dopo anno: 145 espositori (10 in più rispetto al 2024), 23 editori, 40 fumetterie, 9 negozi specializzati in tavole originali, 23 realtà dedicate ai collectibles e ai vintage toys, e ancora collezionisti, associazioni ludiche, le principali community del fumetto italiano. E spazio anche ad artisti e artiste autoprodotti e underground, tra Self Area e Artist Alley.

I biglietti possono essere acquistati da oggi alle ore 11:30 sul sito www.ticketone.it/artist/collezionando/, con promozioni speciali per le famiglie e l’ingresso gratuito per i minori nati a partire dal 01/01/2012. Un’opportunità imperdibile per trascorrere il proprio tempo libero insieme a famigliari e amici, in un luogo spazioso e accogliente, rilassandosi e divertendosi. Una manifestazione slow fin dall’arrivo: l’ampio parcheggio è gratuito e per chi volesse esplorare la città o non usare l’auto, dalle ore 8:00 alle 20:00 sarà attivo un servizio di navette che unirà stazione dei treni e Polo Fiere.

APPUNTAMENTI A FUMETTI

Decine i nomi già annunciati nelle scorse settimane, tra i quali l’autrice del poster Alice Milani, il noto vignettista Mario Natangelo, La Tram (una delle protagoniste della mostra Esplorazioni nell’ambito del progetto La Toscana delle Donne), l’acclamata coppia artistica Teresa Radice e Stefano Turconi, Giuseppe Palumbo. Tra le novità raccontate oggi, anche tanti nuovi ospiti che andranno ad arricchire la proposta culturale e le possibilità di firmacopie e sketch: Luca Enoch (anche al centro di una mostra), Giuseppe Camuncoli, Lele Vianello, Laura Zuccheri, Moreno Burattini, Giuseppe Di Bernardo, Marco Rizzo, Sergio Gerasi, i Paguri Emiliano Pagani e Daniele Caluri.

L’EDITORIA IN MOSTRA

Ben 23 gli editori (17 l’anno scorso) che saranno presenti con il meglio del loro catalogo, novità editoriali, anteprime ed esclusive per il pubblico, oltre a decine di ospiti pronti a sessioni di dediche e sketch: Edizioni BD/J-POP Manga, Tunué, Edizioni NPE, If Edizioni, ComicOut, Editoriale Cosmo, Allagalla Editore, Segni d’Autore, Lo Scarabeo, Cut Up Publishing, Barta, Elara, Sbam!, Bugs Comics, Emmetre, Grifo Edizioni, Menhir Edizioni, Comixtime, Nevermore, Giallochina, Kleiner Flug, Eterea Edizioni – Mirage Comics e il Centro Fumetto Andrea Pazienza.

FUMETTO INDIPENDENTE E AUTOPRODOTTO: LA SELF AREA A LUCCA COLLEZIONANDO

Dopo la “puntata pilota” dello scorso anno, cresce la Self Area a Lucca Collezionando: lo spazio dedicato alle realtà indipendenti già protagoniste di Lucca Comics & Games, che da 3 diventano 11, offrendo al pubblico un autorevole spaccato del mondo dell’autoproduzione e del fumetto underground e d’avanguardia. Ecco i protagonisti di questa edizione: Acid Free, Blekbord, Collettivo Mammaiuto, Cappuccino Express, Scilla Autoproduzioni, Popcorn Project, Kumishire, NuPress, Amianto Comics, Cabin Boy studio, Ragdoll e Collettivo Midian Comics. Insieme ai collettivi Self Area, sarà presente anche La Revue con le sue inchieste giornalistiche e reportage a fumetti.

TRA COMMISSION E ORIGINALI: L’ARTIST ALLEY E OLTRE

L’Artist Alley di Lucca Collezionando – quest’anno a corona della Sala Incontri Alfredo Castelli, proprio al centro del padiglione fieristico – sarà uno spazio interamente dedicato all’arte e all’illustrazione. Autori e autrici eccezionali, tra big e scoperte, sono pronti a incontrare i fan per sessioni di firmacopie, commission, sketch e disegni live. Più di 20 artisti e artiste, tra i quali nomi illustri come Simone Bianchi, Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo, Giuseppe Matteoni, Fabio Celoni e Paolo Mottura, i già citati Lele Vianello e Daniele Caluri, Sergio Algozzino, Gigi Baldassini, Moreno Chiacchiera, Massimo Bonfatti e Claudio Onesti (Clod), Cristiano Soldatich, Mirco Pucci, Francesco Natali, Riccardo Nunziati, Marcello Toninelli, Francesco Barbieri, Bigo & Ludovica Tedesco, Francesco Guerrini, Riccardo Innocenti, Riccardo Pieruccini aka Ruggine, Letizia Livornese, Roberto Irace. E ancora Renato Florindi Art e De Luca Art.

INSIEME, PER IL FUMETTO: LE COMMUNITY

Ancora una volta si rinnova e cresce la partecipazione delle community di fan del fumetto, tra cui ANAFI (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione). Ma anche A.P.S. Dylandogofili & Harlech, AMYS, Associazione Amici Zagoriani, Dylan Dog Fan Club, Forum Zagor Te Nay, Gruppo Tex Willer 2011, Papersera, SCLS – Ass. Per Mille Scalpi, Sterniani – Samuel Stern O.S., Diabolik Club. E inoltre, Buduàr, l’Associazione Culturale Flash Gordon, la Reunion Fumettara, la rivista Zagorianità, l’Associazione Amici de “Il Vittorioso” e la Biblioteca delle Nuvole.

A Lucca Collezionando non solo sarà possibile dialogare con i membri delle diverse comunità di appassionati sui propri personaggi preferiti ma anche incontrare autori e autrici che li disegnano e sceneggiano.

PER CHI CERCA QUALCOSA DI ESCLUSIVO: LE TAVOLE ORIGINALI

Nove le realtà nazionali che daranno al pubblico l’opportunità di acquistare tavole originali, dai capolavori che hanno segnato la storia del fumetto alle più recenti produzioni editoriali. Pezzi unici, che saranno portati da Associazione La Nona Arte, Tavoleoriginali.net, Little Nemo, Marano, Venere Comics, Heritage Auctions, Topseller.com, Comics 104, Avalon Comic Art.

CACCIATORI DI AUTOGRAFI… PER VOI, IL PALADEDICANDO

Torna anche l’atteso spazio dedicato ai firmacopie, ideale continuazione del popolarissimo PalaDediche di Lucca Comics & Games, dove ritirare gratuitamente e far autografare stampe esclusive di alcuni tra i più amati esponenti del mondo del fumetto e dell’illustrazione. Un ricordo indimenticabile che potrà essere conservato nella cartella realizzata ad hoc per la manifestazione e che riporta in copertina il poster di Alice Milani.

PAGURI COMICS CAFÈ

Lucca Collezionando ospiterà l’edizione “primaverile” del Paguri Comics Cafè, una tra le novità più apprezzate dell’ultima edizione di Lucca Comics & Games. Daniele Caluri ed Emiliano Pagani, in arte I Paguri, coinvolgeranno alcuni ospiti del festival in una chiacchierata a ruota libera sul fumetto con la verve che contraddistingue il duo livornese.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

LA RAGAZZA CON LE LENTIGGINI: 50 ANNI DI CANDY CANDY

Creata nel 1975 dalle mangaka Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi, Candy White, universalmente e per tutti Candy Candy, è l’esponente di punta del fortunato filone “shojo delle orfanelle”. Sbarcata in Italia nel 1980 in versione animata, conquistò immediatamente un’intera generazione (e in realtà più di una) di giovani spettatrici. Dalla Casa di Pony fino alla Chicago segnata dallo sforzo bellico della Prima guerra mondiale, la trama segue storia dell’orfanella dall’ infanzia all’età adulta, contraddistinta da difficoltà sempre affrontate col sorriso e da turbolente vicende sentimentali (il bel “principe della collina” Anthony e il ribelle Terence divennero i primi veri divi animati maschili di genere sentimentale, battendo di poco la coppia André/Fersen di Lady Oscar). Il “fenomeno Candy” fu tale anche in Italia che l’immagine della protagonista dagli inconfondibili riccioli biondi apparve in una quantità infinita di merchandising, dalla cancelleria ai giocattoli, dall’abbigliamento all’editoria. In mostra una piccola selezione di tutto il materiale prodotto in quegli anni, a cura di Giorgia Vecchini, testimonianza di un amore che rimane ancora oggi inalterato.

NATANGELO – UN VIGNETTISTA IN MOSTRA

La mostra di Mario Natangelo a cura di Pio Corveddu e Dario Dino-Guida rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel modo di uno dei più importanti satirici contemporanei. L’esposizione offre un’ampia panoramica della sua produzione, spaziando dalle vignette di satira politica pubblicate sul “Fatto Quotidiano” ai suoi reportage di viaggio a fumetti fino alla sua graphic novel Cenere. Le sue vignette satiriche, immediate e graffianti, offrono uno spaccato ironico e spesso impietoso della politica e della società. I reportage di viaggio, invece, svelano un Natangelo più riflessivo e attento osservatore del mondo, senza far mancare il suo senso di ironia e umorismo, capace di tradurre le sue esperienze in storie intense e coinvolgenti. La graphic novel Cenere – Appunti da un lutto, infine, rappresenta un’opera più intima e personale, in cui l’autore affronta il tema delicato come la memoria e la perdita della madre.

L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE: DA SPRAYLIZ A… SPRAYLIZ

Elizabeth Petri è una studentessa liceale e anche una talentuosa graffitara a sfondo sociale, solita firmare i suoi murales come “Sprayliz”. Social Justice Warrior ante litteram, Liz incarna i valori della cultura giovanile progressista degli anni ’90: lotta contro il bigottismo, il razzismo, l’autoritarismo della polizia, gli eccessi del capitalismo, l’inquinamento eccetera. Anche il tema della sessualità è trattato nel nome di una fluidità modernissima: Liz è aperta ad esperienze sessuali senza limiti di genere e di razza, passando senza difficoltà dal poliziotto Abe (nero) al graffitista Kaifa (bianco) all’amica lesbica Kate, sempre pronta ad approfittarsi delle sue grazie.

Luca Enoch, nel 1992 un giovane autore poco più che trentenne, era chiaramente in sintonia coi valori del personaggio, e anche per questo il risultato è particolarmente fresco e sincero. Sprayliz avrebbe catapultato Enoch in una brillante carriera, rendendolo uno dei più importanti autori completi del fumetto italiano. In mostra le illustrazioni del portfolio dedicato da Enoch a Liz e edito da Associazione La Nona Arte, accompagnato dalle prime, storiche tavole del personaggio.

AREA PERFORMANCE: 20 ANNI DI PEDIATRIA

Nata nel 2004 da un’idea di Renato Genovese, Lucca Collezionando sarà il palcoscenico dei festeggiamenti del 20esimo anniversario della collaborazione tra l’Area Performance di Lucca Comics & Games e il reparto Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca. La collaborazione tra queste due entità del territorio lucchese ha permesso di realizzare un percorso dedicato alla “consapevolezza informata”, prima con gli albi Gugo e Guga dello Studio Genovese, pubblicati tra il 2004 e il 2007, e poi con gli albi di Max, editi dal 2009 a oggi prima con la Scuola Internazionale di Comics e poi con la TheSign. Gli albi a fumetti nati da questa collaborazione sono distribuiti gratuitamente in reparto. Durante il weekend di Lucca Collezionando sarà possibile vedere un percorso espositivo dedicato a questi 20 anni insieme. La fiera sarà anche il momento di lancio dell’ultimo numero di Max, scritto da Manfredi Toraldo e disegnato da Chiara Pinzauti, e della prima raccolta dedicata a questi fumetti educativi che raccoglierà i primi quattro numeri.

SERGIO STAINO: UNA STORIA CHE CONTINUA

Un omaggio alla mostra appena terminata a Scandicci che nei prossimi mesi si sposterà a Firenze. Un’occasione per ricordare il crowdfunding lanciato a Lucca Collezionando 2024 per la costruzione dell’archivio online gratuito che raccoglierà il lavoro di Sergio Staino e i cui primissimi risultati saranno presentati proprio in occasione di Lucca Collezionando 2025.

LA TOSCANA DELLE DONNE: L’ARRIVO DEL VIAGGIO

Si conclude a Lucca Collezionando il viaggio di Esplorazioni, la mostra organizzata da Lucca Crea per la rassegna regionale “La Toscana delle Donne” dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Dopo Firenze (novembre/dicembre 2024) e Viareggio (febbraio/marzo 2025) le tre opere originali realizzate dal vivo da Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram durante la serata di inaugurazione della rassegna al Teatro del Maggio fiorentino, saranno esposte per l’ultima volta proprio durante Lucca Collezionando. Gli originali saranno battuti all’asta sulla piattaforma CataWiki (l’asta si aprirà 10 giorni prima della fiera e si concluderà domenica sera) e il ricavato sarà devoluto alla Nazionale di ciclismo femminile afghana.

CINQUE ANNI CON IL GRUPPO GIANNECCHINI

Un allestimento speciale sarà dedicato al calendario del Gruppo Giannecchini, giunto alla sua quinta edizione e realizzato in collaborazione con Lucca Crea, Lucca Comics & Games e Lucca Collezionando, di cui il Gruppo è sponsor anche quest’anno. Illustrato da Ludovica Tedesco, il calendario si sviluppa come un vero e proprio fumetto, narrando la storia di Gianna, una bambina il cui percorso di crescita si intreccia con quello delle aziende del Gruppo Giannecchini, un viaggio che celebra il legame tra le persone e le diverse realtà riflettendo il motto in ogni tappa della vita della protagonista. Il calendario è anche un’iniziativa di solidarietà destinata a un ente benefico indicata dall’artista.

INFORMAZIONI

Tutte le altre informazioni su gioco e appuntamenti saranno disponibili sul sito.