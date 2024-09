Torna il Treviso Comic Book Festival dal 27 settembre 2024

Comunicato stampa

Treviso Comic Book Festival 2024: un viaggio internazionale nel fumetto tra Agathe Sorlet, Tartarughe Ninja e Marco Polo

Artisti da tutto il mondo si incontrano a Treviso per la 21° edizione della kermesse. Nel cuore della città mostre, talk, workshop, showcase e l’attesa Mostra Mercato il sabato e la domenica nel segno del relax e della vita lenta

In un mondo che corre sempre più veloce, il Treviso Comic Book Festival torna per la sua 21° edizione con un invito speciale: rallentare, respirare e immergersi nella magia del fumetto e dell’illustrazione. Dal 27 al 29 settembre, Treviso si trasformerà in un’oasi di creatività, offrendo una tre giorni ricca di eventi, incontri e ispirazioni per tutti gli appassionati e i curiosi.

In programma vernissage, talk, workshop, live painting, showcase e ovviamente la Mostra Mercato – sabato 28 e domenica 29 – con 25 case editrici presenti, 30 autoproduzioni e oltre 200 tra autori e autrici pronti a incontrare il pubblico. Sono 12 le mostre ON dal sapore interazionale, che, tra anteprime e ospiti da tutto il mondo, celebreranno i 700 anni del veneziano Marco Polo e i 40 anni delle Ninja Turtles. Esposizioni per ogni età e preferenza, accumunate dal potere evocativo delle immagini e delle storie, capaci di esaltare il valore del relax e della lentezza. Come di consueto non mancheranno anche il Premio Carlo Boscarato e numerosi eventi e mostre off sparsi tra i luoghi più amati della città. Main Sponsor per il 10° anno è Sun68.

Treviso Comic Book Festival è il festival internazionale di fumetto e illustrazione della città di Treviso organizzato dall'Associazione Fumetti in Treviso. Per il decimo anno SUN68 è main sponsor del festival.

MOSTRA MERCATO: Il cuore pulsante del festival

Una conferma e una novità per la Mostra Mercato, che tornerà sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 10 alle 19. Per il terzo anno consecutivo la sede del Museo Nazionale Collezione Salce nella chiesa di Santa Margherita ospiterà il “Pala Energiapuntozero”, lo spazio espositivo di più di 25 realtà editoriali di fumetto nazionali e internazionali. Il Salce sarà anche il luogo dove incontrare gli oltre 200 ospiti tra autori e autrici che firmeranno copie, realizzeranno sketch e condivideranno la loro passione con il pubblico. Cambia casa, invece, la Self Area “Inkitchen” che, dopo la felice esperienza all’Archivio di Stato nel 2023, si sposta nella vicina Chiesa di San Gaetano, sede distaccata sempre del Museo Salce, offrendo uno spazio dedicato a 30 autoproduzioni, al self-publishing e alla microeditoria, un luogo dove scoprire nuovi talenti e progetti indipendenti. Come di consueto, per la due giorni di fine settembre il Museo Salce metterà a disposizione un biglietto esclusivo che permetterà ai visitatori di accedere, oltre alla mostra mercato, anche a entrambe le sedi a un prezzo speciale: 3 euro per un giorno e 5 euro per il weekend. Fuori dal Salce, inoltre, non mancherà il TCBF GARDEN, a cura di Ivan Borsato Birraio, che attenderà i visitatori per una pausa relax e ristoro tra un appuntamento del festival e l’altro.

MOSTRE: Un viaggio internazionale nell’illustrazione

Il manifesto di quest’anno, realizzato dalla talentuosa Agathe Sorlet, illustratrice francese da quasi un 1 milione di follower, dà il tono a un programma di esposizioni sempre più internazionali e ambiziose. Sua la mostra principale a Fondazione Benetton, con il supporto di Banca Prealpi SanBiagio, che raccoglierà le sue opere, esplorando temi come la quotidianità, l’amore e la femminilità. Sorlet, con il suo stile minimal e delicato, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, lancia un invito alla riflessione e alla positività. E di positività parlano anche i microfumetti web di Dog e Frog disegnati da Niall Breen, fumettista irlandese che sarà per la prima volta in Italia – anch’esso in Fondazione Benetton – ad accompagnarci amorevolmente in una dimensione pacifica in perfetta sintonia con il tema di questa edizione della kermesse, un posto sereno dove dare valore al tempo da dedicare a sé stessi, alle persone care, al riposo e al gioco.

Dalla Spagna approda a Treviso, invece, il collettivo Apa Apa Comics, un piccolo editore capace di sperimentare che presenterà quattro autori di livello internazionale: Ana Galvañ, Marc Torices, Sergi Puyol e la seguitissima Maria Medem, il cui primo fumetto uscirà in Italia proprio in occasione del TCBF. Tutte le tavole saranno a Casa Robegan. Tra le pubblicazioni di Apa Apa confermata anche Lale Westvind, artista di New York da scoprire allo Spazio Insolito in Via Inferiore, mentre inglese è Joe Todd-Stanton, illustratore per l’infanzia pubblicato in Italia da Giunti, in mostra a Casa Robegan.

Passando all’Italia, la scommessa del TCBF 2024 è Alessandro Ripane, fumettista genovese autore di tre dei migliori fumetti usciti negli ultimi anni: il suo stile grottesco e bizzarro, underground e pop insieme, troverà spazio al Liceo Artistico di Treviso, dove terrà anche un reading speciale sabato alle ore 18.

Il TCBF ’24 sarà anche il palcoscenico di due importanti anniversari: quello dei 700 anni di Marco Polo in Fondazione Benetton e quello dei 40 anni dei Ninja Turtles a Cà Robegan. Per il primo è in programma una meravigliosa mostra che celebra il viaggio a fumetti del noto esploratore veneziano, con autori, tra gli altri, come Marco Tabillio, Lele Vianello e Guido Fuga, Matteo Alemanno e il maestro Giorgio Cavazzano, uscito di recente in edicola con una versione disneyana di Marco Polo: “Il miliardo”.

La seconda sarà, invece, un tributo alle Tartarughe Ninja, il cui primo fumetto usciva negli USA proprio nel 1994, con tutti gli autori italiani che nel corso del tempo li hanno disegnati: dagli “storici” Stelio Fenzo (grazie a Venezia Comics) e Giuseppe Montanari, passando per Marco Checchetto e Giuliano Piccininno, fino ai talenti contemporanei seguitissimi oltreoceano come Simone Di Meo (già nominato agli Eisner Award) o Matteo Scalera.

Il Treviso Comic Book Festival è anche espressione, valorizzazione e, sovente, trampolino di lancio degli artisti locali: ecco allora da Kids&Us la mostra di Isabella Tiveron, illustratrice e fumettista cresciuta proprio al TCBF, pubblicata di recente da “Il Castoro”; quella di Stefano Zattera, decano padovano del fumetto undeground con oltre 30 anni di carriera a Cà Robegan; e il focus su Elisa Turrin aka Upata, illustratrice e animatrice friulana che sarà esposta al Dump.

Chiude il cartellone delle mostre ON il collettivo vincitore per la miglior autoproduzione nel 2023: Bad Moon Rising, pronto a portare colore e festa nella nuova sede della Pizzeria Piola e la vicina “Inchiosteria”, appena giù dal cavalcavia della stazione.

TALK, WORKSHOP E SHOWCASE: Un’esperienza a 360°

Le giornate del festival rappresentano sempre occasioni imperdibili per conoscere da vicino artisti e artiste da tutto il mondo, scoprire le novità editoriali, le curiosità del fumetto e non solo. Quest’anno sono 12 i talk in programma nella nuova location, Palazzo Giacomelli di Confindustria Veneto Est, a due passi dalla Mostra Mercato e dalla Self Area a comporre un ideale “triangolo del fumetto”. Tra sabato 28 e domenica 29 settembre si terranno incontri con diversi illustratori nazionali e internazionali, tra i quali spiccano Manuele Fior, Giorgio Cavazzano, lo svedese Rui Tenreiro, oltre a un interessante approfondimento sull’autismo. Evento speciale domenica 29 settembre da Treviso Tiramisù per la presentazione di “Comic Tiramisù”, in collaborazione con Archivio Maffioli e con diversi fumettisti tra i partecipanti: il topic è la storia della cucina veneta che da Bepo Maffioli condurrà alla scoperta del dolce regionale più noto e amato. Anche la fumetteria della città, Comix League, ospiterà, sabato 28, la presentazione e il firmacopie di “Una lettera a Lovecraft” alla presenza degli autori Lacavalla e Taddei.

Confermati anche ben 16 workshop firmati TCBF che si svolgeranno tra Palazzo Giacomelli, il Progetto Giovani, la Brat e Kids&Us, e che saranno dedicati a tutte le fasce d’età. Laboratori per i più piccoli, per gli esordienti e gli esperti che andranno dal fumetto tradizionale al manga, passando dall’illustrazione alla realizzazione di puppet, fino al pattern design, al fumetto di racconto personale (in collaborazione con Ulss2) e i fumetti sulla paleontologia.

Carioca Plus con la sua nuova gamma di prodotti, ha fornito gli strumenti per disegnare e colorare per i live degli artisti, per i workshop e premierà tutti i vincitori del Premio Boscarato e del Concorso Internazionale Esordienti.

Novità assoluta dell’edizione 2024 è l’area “Showcase” che si terrà nello Store OVS di Treviso: sabato e domenica, dalle 10 alle 19, ogni ora due artisti ospiti del festival si alterneranno pronti a disegnare per il pubblico. L’occasione è quella di vedere dal vivo talenti all’opera e, allo stesso tempo, di portarsi a casa uno sketch originale, il tutto accompagnato da un piacevole dj set.

EVENTI E MOSTRE OFF: Il fumetto invade la città

Ma il cartellone di appuntamenti del TCBF non finisce qui perché saranno ben sette le mostre OFF sparse in ogni angolo di Treviso, da Ostinate, Club27, Teste Matte, Giardino Bistrot, Galleria Alzaia con Subsculture, Spazio X e Palazzo Giacomelli. E molti sono gli eventi collaterali in programma, tra i quali spicca il Premio Carlo Boscarato, intitolato allo storico fumettista trevigiano e dedicato alle migliori novità editoriali, assieme alle premiazioni per il Concorso Internazionale di Fumetto TCBF promosso da Banca Prealpi SanBiagio che quest’anno ha raccolto 114 candidature da ogni parte del mondo. Confermate anche le categorie speciali “Premio Cecchetto” per l’artista rivelazione, il premio “Piola” per l’autoproduzione e il premio speciale “Elena Xausa” tra fumetto e illustrazione. Le premiazioni si terranno domenica 29 settembre alle ore 12 a Fondazione Benetton Studi e Ricerche. I vincitori riceveranno anche delle tavolette grafiche XPpen e il materiale fornito da Carioca Plus. E siccome il weekend del TCBF è da vivere a tutte le ore fino a notte fonda, da non perdere è l’appuntamento con lo “Sketch&Breakfast” da Treviso Tiramisù il sabato mattina e il concerto dei Novamerica al Dump il venerdì sera.

VETRINE: 15 anni di storie illustrate

Da 15 anni, TCBF trasforma le vetrine dei negozi di Treviso in tele per artisti e illustratori, aggiungendo un tocco di magia e colore alla città durante la rassegna. Sono oltre 200 le illustrazioni realizzate nei punti vendita del centro storico a creare una mostra diffusa e itinerante che si potrà percorrere fisicamente e virtualmente, grazie alla mappa digitale che indica dove sono presenti i negozi, le vetrine decorate e i loro autori. Il progetto è realizzato in collaborazione con Montana cans, Hard2Buff, Homeboys, ConfcommercioTreviso e Foodracers.

Ma non solo, l’edizione del 2024 regala a Treviso un murales realizzato da uno dei maggiori street artist italiani, Cento Canesio, trevigiano ma attivo in tutta Italia e all’estero, che illustrerà la casetta Enel del parcheggio Ex Pattinodromo a due passi dal Progetto Giovani. L’inaugurazione dell’opera è prevista per sabato 21 settembre alle 17.

Per ulteriori informazioni e il programma completo:

