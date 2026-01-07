“The secret of scarecrow”: un euromanga fantasy dalle tinte gotiche

The secret of scarecrow è un euromanga che fece la sua prima apparizione in Italia con due volumi singoli pubblicati da Star Comics nel 2024 (di cui il primo è oggetto di questa recensione), per poi tornare l’anno successivo con una one-shot su Manga Issho, rivista fondata da quattro importanti case editrici europee, tra cui la stessa Star Comics, che raccoglie storie manga di diversi autori nelle modalità delle celebri riviste giapponesi del settore come Shōnen Jump.

Tra le tante storie presenti nella rivista, il manga di Gin Zarbo si prendeva la scena in copertina, presentandosi fin da subito come uno dei fumetti di punta.

La trama del primo volume segue la storia di Engell, principessa di Ostpol, che decide di fuggire di nascosto dalla città in cui vive, protetta da un campo di forza che ricorda la bolla di cronache dal pianeta T, saga Disney fantascientifica scritta da Fausto Vitalino e disegnata da Claudio Sciarrone, per andare alla ricerca di qualcuno che possa decifrare un misterioso manoscritto.

Si tratta di un libro che parla degli Scarecrow, antichi cacciatori delle bestie che infestano il mondo, dette Crow, e che sono scomparsi misteriosamente parecchi anni or sono, al punto da essere ormai solo una leggenda.

Nel corso del suo viaggio Engell risveglia uno di questi cacciatori, che la accompagna alla ricerca della verità.

L’inizio di questa serie, tutt’ora in corso di pubblicazione, segue il più classico degli stilemi fantasy del viaggio dell’eroe sviluppandolo tuttavia troppo in fretta.

La bolla che protegge il reame e la principessa, ovvero la soglia da superare perché si dia inizio all’avventura, si rivela un ostacolo fin troppo debole e non dà il tempo al lettore di conoscere la protagonista, se non attraverso la sua passione per lo studio degli Scarecrow.

La premessa del fumetto, sia nei toni che nel racconto, sembra ispirarsi al prologo di The seven deadly sins, celebre manga fantasy in cui una giovane principessa abbandona il suo regno per mettersi alla ricerca di alcuni leggendari guerrieri scomparsi.

Subito dopo aver trovato il manoscritto perduto e senza interagire con altri personaggi, Engell si lancia all’avventura come se niente fosse, rendendo così poco credibile il suo status di principessa; nonostante sia l’autrice stessa a giocare comicamente con queste mancanze.

L’alternarsi di comicità e dramma, mutuato dal linguaggio tipico dei manga, è uno dei punti di forza del volume che non pende mai né da una parte né dall’altra, mantenendo un equilibrio che rende la lettura piuttosto divertente.

Lo studio del character design è invece disomogeneo: convincente negli elementi gotici del worldbuilding, soprattutto nella figura dello Scarecrow, un misto tra un cacciatore di Bloodborne e un classico guerriero fantasy, che incarna al meglio il lato più orrorifico e inquietante del racconto, piuttosto scarno invece negli altri personaggi e soprattutto nella principessa, priva della riconoscibilità visiva richiesta dal protagonista di un fantasy.

La storia si preoccupa di aprire tanti piccoli e grandi interrogativi sul mondo di Engell e sulla natura delle creature che lo abitano, lasciando poco spazio alla caratterizzazione dei personaggi che sembrano spegnersi man mano che il racconto va avanti.

La storia è infatti trainata dai continui misteri che si pongono dinnanzi ad Engell e che si fanno motore narrativo persino all’interno delle stesse scene d’azione in cui emergono nuovi poteri e si combattono creature sconosciute.

Su questo versante il manga intavola dei combattimenti fluidi e d’impatto, peccando al contrario in alcune prospettive e inquadrature nei momenti più posati del racconto.

In generale il manga dell’autrice svizzera mostra una buona capacità di coniugare diversi elementi fantasy nel worldbuilding e di farne il fulcro centrale della storia, soffrendo di alcune debolezze strutturali dovute all’eccessiva rapidità dello svolgersi degli eventi, comunque mitigate da un ottimo equilibrio tra leggerezza e tensione.

La serie, pubblicata originariamente da Altaverse, è giunta al quinto volume, mentre in Italia la pubblicazione del terzo è prevista per aprile 2026.

Abbiamo parlato di:

The secret of scarecrow n.1

Gin Zarbo

Traduzione di Fiorenzo Delle Rupi

Star Comics, 2024

168 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,50 €

ISBN: 9788822648914