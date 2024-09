TCBF ‘24: un’esplosione di fumetti a Treviso

Comunicato stampa

Ancora pochi giorni alla ventunesima edizione del Treviso Comic Book Festival ed è già “caccia al fumetto” e alle decine di attività che la manifestazione proporrà il prossimo weekend a partire da venerdì 27 settembre. Il cartellone di quest’anno non potrebbe essere più ricco di eventi che spaziano dai vernissage ai live painting, dagli attesissimi talk ai workshop per tutte le età, senza dimenticare gli appuntamenti serali per chi desideri assaporare l’atmosfera festosa e creativa del festival anche dopo il tramonto in compagnia di buona musica. Grande novità l’area “Showcase” nello store OVS del centro, in cui gli artisti della rassegna si alterneranno nel realizzare dal vivo i loro sketch, e gli appuntamenti nei locali più amati dove coniugare la passione per il fumetto a quella per i dolci tipici, come nel caso di Treviso Tiramisù che ospiterà colazioni e degustazioni a tema. Naturalmente non mancheranno la Mostra Mercato – sabato 28 e domenica 29 – e le grandi mostre distribuite nei luoghi più iconici della città. L’invito è ad assaporare tutte le attività in programma all’insegna del relax immergendosi e assaporando la magia del fumetto con riscoperta lentezza.

Il conto alla rovescia per la ventunesima edizione del Treviso Comic Book Festival, il Festival Internazionale di Fumetto e Illustrazione, è partito e si avverte già trepidante attesa per le tante iniziative che anche quest’anno la rassegna regalerà alla città. Alle porte tre giorni di eventi che, oltre alle attese mostre e all’immancabile Mostra Mercato, scandiranno il weekend trevigiano con attività per tutti i gusti e per tutte le età. Da non perdere è la possibilità di vedere gli artisti all’opera e quindi l’appuntamento con l’area “Showcase” nello store OVS di Treviso dove sabato e domenica, dalle 10 alle 19, due disegnatori ogni ora si alterneranno nella creazione di sketch originali per il pubblico con il sottofondo musicale di un coinvolgente dj set. Grandi big tra gli artisti coinvolti nel progetto come Maicol e Mirco, Dottor Pira, Alessandro Baronciani, Alice Berti, Giulia Sagramola e molti altri.

Tornano anche i talk – ben 12 in programma – a Palazzo Giacomelli di Confindustria Veneto Est, con i grandi nomi del fumetto nazionali e internazionali, da Giorgio Cavazzano allo svedese Rui Tenreiro, passando dal team di Apa Apa Cómics. Per chi vuole mettersi in gioco il TCBF ha creato, invece, dei laboratori per giovanissimi, esordienti ed esperti distribuiti tra Palazzo Giacomelli, Progetto Giovani, Brat e Kids&Us. Le tematiche spaziano dal fumetto tradizionale al manga, ma anche puppets, “paleostories” e storytelling, come per il laboratorio tenuto da Paolo Gallina e realizzato in collaborazione con Ulss2 Marca Trevigiana sulle tecniche di base per il racconto a fumetti del proprio quotidiano, delle proprie emozioni e sensazioni.

Sabato 28 il ritrovo è da Comix League per la presentazione e il firmacopie di “Una lettera a Lovecraft” alla presenza degli autori Lacavalla e Taddei, mentre domenica 29 da Treviso Tiramisù verrà presentato “Comic Tiramisù”, in collaborazione con Archivio Maffioli: un libro a fumetti dedicato alla scoperta e alla condivisione delle tradizioni gastronomiche venete a partire dal dolce più amato. Sempre da Treviso Tiramisù si svolgerà lo “Sketch&Breakfast” il sabato mattina, un appuntamento andato sold out in poche ore in cui verranno condivisi disegni e deliziose leccornie.

Per gli amanti del buon cibo altra tappa obbligata sarà fuori dal Salce al TCBF GARDEN, l’angolo drink& food gestito da Ivan Borsato Birraio: una pausa ristoro necessaria tra la Mostra Mercato e le varie esposizioni sparse nei luoghi del cuore della città, tra Fondazione Benetton, Cà Robegan, Galleria dell’Artistico, Spazio Insolito e, nel caso delle mostre off, da Ostinate, Club27, Teste Matte, Giardino Bistrot, Galleria Alzaia con Subsculture, Spazio X e Palazzo Giacomelli.

La sera del venerdì, invece, il ritrovo è al Dump con il concerto e il djset di Novamerica, pseudonimo di Carlo Cerclin Re, un cantautore italiano che fonde la tradizione della canzone italiana con influenze pop internazionali e musica elettronica. Sabato sera, invece, ci si sposta alla Piola e all’Inchiosteria per l’inaugurazione della mostra di Bad Moon Rising Production e il djset di Dottor Pira. In quell’occasione i fumettisti del TCBF saranno impegnati in un divertente “drink&draw”: colori alla mano regaleranno i loro disegni realizzati dal vivo a chiunque condividerà un brindisi in loro compagnia. Brindisi firmato TCBF d’obbligo, quindi, visto anche che per il festival l’artista Niall Breen ha realizzato un sottobicchiere dedicato che sarà distribuito in una ventina di locali (l’elenco completo presto sul sito del TCBF).



