Superman: eredi Shuster fanno causa a Warner e DC Comics

Gli eredi di Joe Shuster, creatore di Superman insieme a Jerry Siegel, hanno intentato causa a Warner Bros. Discovery e alla DC Comics, sostenendo che non hanno i diritti per distribuire il prossimo film diretto da James Gunn in alcuni territori chiave. Lo riporta Deadline.

Il querelante, Mark Warren Peary, esecutore testamentario degli eredi, ha presentato oggi la causa presso la Corte Federale nel distretto meridiionale di New York, chiedendo “danni e provvedimenti ingiuntivi per la violazione in corso da parte degli imputati nei paesi di Canada, Regno Unito, Australia e Irlanda nonchè provvedimenti che stabiliscano i diritti di proprietà degli eredi Schuster in queste giurisdizioni”.

Un portavoce della Warner ha risposto alla causa sostenendo che questa è fortemente in disaccordo e rimarcando che la major difenderà vigorosamente i propri diritti.