Sony rimuove film Marvel da calendario uscite 2025

In un articolo riguardante le uscite cinematografiche targate Sony di quest’anno, Deadline riporta che la major ha rimosso dal calendario un progetto, ancora senza titolo, basato su un personaggio della Casa delle Idee.

La pellicola sarebbe dovuta uscire nelle sale il 27 giugno 2025, ma ovviamente non è mai entrata in produzione e, al momento, risulta essere l’unico progetto targato Marvel, in quanto fu annunciata nel 2023, insieme alla data di uscita di un altro film poi uscito nelle sale, ovvero Venom: The Last Dance.

Ricordiamo che Olivia Wilde dal 2020 stava lavorando a un lungometraggio Marvel per la Sony, ma nessun aggiornamento in merito è trapelato da allora, visto anche il recente coinvolgimento della stessa nell’adattamento per il grande schermo di Avengelyne, così come non è dato sapere se la data in questione si riferisse o meno al film che avrebbe visto alla regia l’attrice, secondo indiscrezioni basato su Spider-Woman.