Scienza felina e storie umane

“Sono ben sette anni che ho adottato Lili. E per lei continuo a essere un vero mistero!“ [il gatto Didier]

Miao. Il misterioso mondo dei gatti, pubblicato da Carocci editore, è frutto della collaborazione fra un’etologa specializzata nello studio dei piccoli felini, Jessica Serra, la fumettista e regista – pure grande amante dei gatti – Lili Sohn. Il libriccino, la cui cura e qualità è evidente sin dalla copertina – in cartoncino e intagliata, a disegnare la testa di un gatto, di modo da aprirsi sul frontespizio, sul quale è raffigurato un simpatico felino – è suddiviso in otto brevi capitoli, nei quali si affrontano diverse questioni feline, con tono affettuoso e con una lingua semplice, sotto il segno leggero e cartoonesco dell’illustratrice.

I lettori scoprono dapprima l’amore per i gatti di Lili Sohn, entrando nella ricerca sui nostri amati felini proprio attraverso gli occhi e il cuore umani: in questa fase, la fumettista ci parla della sua relazione con i gatti della sua vita.

Nel secondo capitolo prende la parola Didier, il gatto che ha adottato Lili da ben sette anni e che si presta a farci da guida nel mondo dei felini.

A partire dal terzo capitolo entriamo nella storia vera e propria: il gatto discende dal felis silvestris lybica, “grazie a due ricercatori che hanno raccolto più di 1000 campioni di DNA di gatti selvatici e li hanno analizzati“. E se comunemente si pensa che i gatti siano stati addomesticati circa 3.600 anni fa, ovvero al tempo dell’Antico Egitto, ci pensa l’archeologo francese Jean Guilaine, a cambiare “le carte in tavola”: nel 2004, infatti, questi scopre una tomba nell’isola di Cipro, contenente i resti di un uomo e quelli di un gatto, stimando che il rapporto con i felini possa risalire a ben 10.000 mila anni fa. A partire dalla scoperta, si è ipotizzato il legame affettivo fra uomo e animale, oltre che la volontà degli uomini di portare sull’isola proprio i piccoli felini, altra prova di un rapporto già consolidato.

Inizia così un excursus sulla storia del gatto a partire dalla sedentarizzazione dell’uomo e dalla necessità di affidare al piccolo felino la protezione dei semi dal furto dei roditori. La storia del gatto parte da tempi remoti e arriva al successo dei nostri giorni: le autrici ci informano che, “secondo la CNN, nel 2015 sono state diffuse su internet più di 6 miliardi di immagini” dei nostri amati felini. È la prova di un successo planetario.

I quattro capitoli successivi sono dedicati all’esplorazione dei sensi dei nostri felini: apprendiamo che il gatto è capace di vedere con il naso, grazie alla capacità percettiva acutissima e all’organo vomero-nasale, “collegato a un’area del cervello specializzata nella percezione di ferormoni”; che ha un campo binoculare più ampio del nostro, ma che vede solo il giallo e il blu, che è un po’ presbite e che gli occhi si illuminano di notte per effetto del tapetum lucidum, ovvero “una membrana situata dietro la retina“, la quale funziona come uno specchio che riflette la luce per aumentare la luminosità in una stanza. I baffi, detti vibrisse e le grandi orecchie, che “si muovono indipendentemente l’una dall’altra“, non fanno che aggiungere stupore a una creature già straordinaria.

L’ultimo capitolo torna sulla relazione che ci lega ai nostri piccoli predatori domestici: le autrici avvertono che non bisogna spiegare con categorie umane atteggiamenti felini. Insomma, bisogna saper amare i nostri cari mici e saperli anche comprendere quando agiscono da animali.

Miao. Il misterioso mondo dei gatti è ricco di informazioni raccontate con leggerezza. A questa qualità narrativa corrispondono disegni semplici, quasi infantili, in bianco e nero. Si tratta di un fumetto privo di gabbie, in cui i disegni e i balloons si sviluppano su pagine libere e non sperate da gabbie e contorni: alle autrici interessa illustrare la ricerca e le curiosità sui felini più che raccontare una storia.

Un felice esito per un libro che si vorrebbe più lungo: un po’ come i video dei gattini che, a forza di durare pochi minuti, ci trascinano in ore di ipnotica visione. Con il vantaggio però di leggere anche una ricerca fondata su basi scientifiche e validata da una seria e metodica casa editrice.

Abbiamo parlato di:

Miao. Il misterioso mondo dei gatti

Jessica Serra, Lili Sohn

Carocci editore, 2024

104 pagine, brossurato, bianco e nero – 13,00 €

ISBN: 9788829027835