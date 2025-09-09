Scavare fosse, recuperare ricordi: l’Abisso dell’Oblio

Il tema della memoria, sia personale che storica, è uno dei punti cardine dell’opera di Paco Roca, così come lo è la dittatura franchista, un periodo che ha segnato la storia spagnola e europea. L’Abisso dell’Oblio, realizzato insieme al giornalista di El Mundo Rodrigo Terrasa, continua questo lavoro di ricerca e di approfondimento del tema: l’opera segue la ricerca di un gruppo di archeologi incaricati di riesumare una fossa comune di epoca franchista prima della fine dei finanziamenti stanziati in base alla “legge sulla memoria storica”, introdotta dal governo Zapatero nel 2007 ma revocata dal successivo governo Rajoy.

Insieme ai resti, si scava anche nelle storie dei sepolti e dei sopravvissuti: quella di Pepica, figlia di José Celda, la quale si è battuta incessantemente per riavere i resti del padre; quella di Leoncio Badía, repubblicano condannato a fare il becchino ma che rischiò la vita per poter dare un minimo di dignità a chi seppelliva e di conseguenza alle loro famiglie, e tante altre ancora. Lo sguardo di Roca è delicato ed elegante e il ricorso al formato orizzontale gli permette di gestire i tempi della narrazione in maniera precisa, soffermandosi su piccoli gesti, sguardi, dettagli che elevano l’opera a grande romanzo storico e di recupero di ricordi collettivi, ma anche a storia fatta di intimità e calore umano, di mani che si stringono, di persone che si incontrano.

Tra momenti evocativi (gli uomini che escono dalla tomba come fossero vivi, a significare la loro volontà di non essere dimenticati) e altri molto crudi (Roca non gira lo sguardo nel momento della fucilazione, mostrando ogni goccia di sangue), il volume scorre con semplicità e con un ritmo perfetto.

A questo si aggiungono anche informazioni e documenti che raccontano la storia vera di questi scavi e le storie di tutti i coinvolti, aggiungendo un elemento giornalistico che non eccede mai, che contestualizza il cuore della storia, quello emotivo fatto di persone che vogliono onorare i propri cari. Un grande fumetto che sottolinea ancora una volta la maestria narrativa e artistica di Paco Roca.

Abbiamo parlato di:

L’abisso dell’oblio

Paco Roca, Rodrigo Terrasa

Traduzione di Diego Fiocco

Tunuè, 2024

304 pagine, cartonato, colore – 24,00 €

ISBN:9788867905935