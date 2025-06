SBE ripropone “La Casati. La musa egoista” di Vanna Vinci

Comunicato stampa

«La sfida era raccontare un personaggio fuori dagli schemi, magnetico e sfuggente,

evitando la caricatura. Ho scelto una narrazione corale, dove voci diverse ricordano la marchesa,

accanto alla sua stessa voce e a quella, ironica, che più mi appartiene». [Vanna Vinci, SalTo 2025]

Sergio Bonelli Editore porta di nuovo in libreria e in fumetteria l’opera di Vanna Vinci incentrata sull’estrosa figura della Marchesa Casati. LA CASATI. LA MUSA EGOISTA ci trascina nel pieno della Belle Époque, sulle tracce di una figura enigmatica, una femme fatale sfacciatamente egocentrica e desiderosa di stupire in ogni occasione, dalle epocali feste agli audaci accostamenti stilistici, fino alle vere e proprie performance che puntavano a trasformare lei stessa in opera d’arte. La storia di una trendsetter ante litteram, una creatura ricca di fascino, mistero e vanità che l’anno resa inimitabile.

Alta, snella, capelli rosso arancio, verdi o addirittura tigrati, occhi da uccello notturno, mise audacissime, Luisa Amman, divenuta nel 1900 Marchesa Casati Stampa di Soncino, ma nota alle cronache solo come “La Casati”, è stata uno dei personaggi più strabilianti di un periodo ricco di imprevedibilità. Ricchissima ereditiera, eccentrica, scandalosa, audace, anticipatrice di molte delle tendenze dell’arte e della moda del secondo Novecento, creò la sua leggenda con feste fantasmagoriche e apparizioni memorabili. Coperta di piume di pavone, con ghepardi o levrieri al guinzaglio oppure nuda per le calli veneziane, sperperò senza rimpianti un immenso patrimonio con l’unico vero obiettivo di fare di sé stessa un’opera d’arte vivente. Musa di numerosi artisti, fu senz’altro una delle donne più ritratte di tutti i tempi.

Questa graphic novel, arricchita anche dalla postfazione dell’autrice, la racconta in un ritratto che ne restituisce tutte le infinite varietà di donna straordinariamente caleidoscopica.

Dopo La Casati, SBE riproporrà nell’autunno 2025 un’altra opera di Vanna Vinci, Gatti neri Cani bianchi.

La Casati. La musa egoista

Vanna Vinci

Sergio Bonelli Editore, 2025

96 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9791256290932