SBE inaugura una nuova collana da libreria con le avventure di El Morisco

Comunicato stampa

Dopo la fine della collana che aveva raccolto tutti gli scontri tra Tex e il suo arci nemico Mefisto, arriva in libreria e fumetteria dal 19 settembre 2025 una nuova collana: la raccolta di tutte le storie che vedono in campo El Morisco. Alleato e compagno di mille avventure, lo studioso è esperto di magia egiziana e azteca, erbologia e scienze occulte.

In questa prima uscita, TEX E EL MORISCO #1. IL SIGNORE DELL’ABISSO, i Pard fanno la conoscenza dello stregone di Pilares, affrontano il sanguinario apache El Plateado e scoprono il terribile segreto nascosto nella Sierra Encantada.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Gianluigi Bonelli, i disegni di Giovanni Letteri, la copertina di Claudio Villa. Il volume è arricchito dall’introduzione di Graziano Frediani.

Tex e El Morisco #1 – Il signore dell’abisso

Gianluigi Bonelli, Giovanni Letteri, Claudio Villa (copertina)

Sergio Bonelli Editore, 2025

480 pagine, brossurato, bianco e nero – 18,00 €

ISBN: 9791256291304