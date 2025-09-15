SBE inaugura una nuova collana da libreria con le avventure di El Morisco

Al via dal 19 settembre 2025 la nuova collana che raccoglie tutte le storie che vedono in campo El Morisco, alleato e compagno di Tex.
Tex e el morisco 01 coverDopo la fine della collana che aveva raccolto tutti gli scontri tra Tex e il suo arci nemico Mefisto, arriva in libreria e fumetteria dal 19 settembre 2025 una nuova collana: la raccolta di tutte le storie che vedono in campo El Morisco. Alleato e compagno di mille avventure, lo studioso è esperto di magia egiziana e azteca, erbologia e scienze occulte.

In questa prima uscita, TEX E EL MORISCO #1. IL SIGNORE DELL’ABISSO, i Pard fanno la conoscenza dello stregone di Pilares, affrontano il sanguinario apache El Plateado e scoprono il terribile segreto nascosto nella Sierra Encantada.
Il soggetto e la sceneggiatura sono di Gianluigi Bonelli, i disegni di Giovanni Letteri, la copertina di Claudio Villa. Il volume è arricchito dall’introduzione di Graziano Frediani.

Tex e El Morisco #1 – Il signore dell’abisso
Gianluigi Bonelli, Giovanni Letteri, Claudio Villa (copertina)
Sergio Bonelli Editore, 2025
480 pagine, brossurato, bianco e nero – 18,00 €
ISBN: 9791256291304

 

