SBE e CAM Sugar presentano “Nightmare in Rome”

L’etichetta discografica CAM Sugar e SERGIO BONELLI EDITORE presentano Nightmare In Rome, un nuovo progetto che fonde la musica e il fumetto.

Nightmare in Rome racconta la storia di un collettivo di musicisti anti-eroi che vivono in una Roma distopica del 2045, dove il caos regna sovrano e la musica diventa salvezza.

Il fumetto racconta la nascita della “Nuova Urbe”, un’area urbana nella quale un gruppo di Resistenti combatte contro il fondo economico “Green Boy” che ha preso il possesso della città. Tra i Resistenti c’è la band Nightmare In Rome, che organizza concerti clandestini come forma di resistenza culturale. Grazie a un intricato sistema di antiche catacombe, che si estendono sotto tutta la città, i Resistenti riescono a attraversare la Green Line evitando le guardie, mantenendo viva la speranza di un cambiamento.

Nightmare In Rome è una narrazione sonora e visiva che intreccia musica elettronica, fumetto e live performance.

Il debutto ufficiale è fissato per il 29 ottobre 2025 a Lucca Comics & Games 2025, quando sarà possibile acquistare in anteprima il vinile 7’’ e il fumetto Nightmare In Rome presso il Palabonelli (il padiglione monografico Sergio Bonelli Editore in Piazza Antelminelli).

Le anteprime continueranno il 31 ottobre con la release in digitale del singolo Ancient Dirt (L’Etrusco Uccide Ancora) feat. Ghostface Killah. Sempre al Palabonelli avrà luogo il firmacopie del creatore grafico dei personaggi Tanino Liberatore.

La release anticipa la colonna sonora che accompagna l’omonimo fumetto, ideato da Enrico Mutti, sceneggiato da Rita Porretto & Silvia Mericone, illustrato da Luca Casalanguida. L’avventura proseguirà poi nella prima parte del 2026 con la pubblicazione dell’album completo in vinile e su tutte le piattaforme digitali.

Nightmare in Rome

Enrico Mutti, Tanino Liberatore, Rita Porretto, Silvia Mericone, Luca Casalanguida

SBE, 2025

80 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791256291687