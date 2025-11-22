“Pronto!”: il Verticalismo di Spugna

Dagli anfratti del web recuperiamo un fumetto verticale, un webcomic apparso originariamente sul portale Verticalismi, uno dei primi apparsi in Italia. Il concetto portante era di presentare fumetti nativi per la lettura a scorrimento. Con la chiusura del sito tutte le pagine sono scomparse e, se qualche racconto ha visto la luce altrove per mano degli stessi autori, molti non sono più a disposizione.

Pronto! di Spugna, allora solo Tommaso di Spigna, vinse il primo concorso indetto da Verticalismi nel 2010 e lo ripresentiamo oggi perché pensiamo sia bello conservare la memoria delle storie.

Spugna è fumettista e illustratore, autore di Una brutta storia (Grrrz Comic Art Books, 2014), per Hollow Press pubblica The Rust Kingdom (2017) a cui seguono Fingerless (2020), Rusted Tales (2022), Fat Rot Things – solo tagli freschi (2024) e Fat Rot Things – menù di pesce (2025). Disegnatore dei volumi La quarta guerra mondiale e Vita da soldatinen su testi di Marco Taddei (Feltrinelli, 2021 e 2022), ha realizzato un episodio per Dylan Dog Color Fest (Sergio Bonelli, 2022). Fa parte del collettivo Trincea Ibiza, con cui ha realizzato il volume Nove Maghi (2023) e il gioco di carte SPACCAPIANETI (2024). Ha vinto tre Premi Boscarato del Treviso Comic Book Festival, come autore rivelazione 2015, miglior autore di copertina 2020, Miglior Artista (sceneggiatura e disegno) a ex aequo nel 2021 e il Premio Micheluzzi Nuove strade del Napoli Comicon nel 2018.