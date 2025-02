Profondissima Press presenta TÖLT : umano – macchina – natura

Dopo il successo di TÖLT 1 – rito di iniziazione, Profondissima Press, casa editrice indipendente nata a Bologna nel 2023, presenta il secondo volume della collana, TÖLT : umano – macchina – natura.

TÖLT è una collana di antologici monotematici. In ogni uscita 4 artistx si confrontano con un tema diverso. Le storie medio-brevi sono tutte affrontate secondo la visione e lo stile personale di ogni artistx. Nasce nell’estate del 2022 dalla mente di Emanuele Cantoro. Prende nome dall’andatura del cavallo, che ha la particolarità di essere naturale solo per i cavalli islandesi, mentre tutti gli altri devono impararla. Il progetto nasce inizialmente come una newsletter monotematica a cadenza mensile, dove Emanuele si poneva come editor e talent scout, col fine di promuovere il lavoro di giovani artistx del mondo del fumetto e dell’illustrazione. Nel marzo 2023 TÖLT incontra la neonata Associazione Culturale Profondissima, cambiando veste e diventando la prima collana di libri della casa editrice Profondissima Press. L’obiettivo rimane lo stesso: sviluppare ogni uscita su un singolo tema e, soprattutto, diffondere e dare spazio ad artistx emergenti.

Se nel primo volume della collana gli artistx si sono confrontati con il tema della crescita declinata nei cambiamenti del corpo e della realtà psichica, in questo volume il tema è l’incontro-scontro tra la natura e il progresso tecnologico che si combatte su un unico terreno: l’essere umano. Egli, infatti, se da un lato resta legato negli istinti all’animale, dall’altro è soggetto e inevitabilmente anche oggetto del mutamento che è in atto nella nostra società. Le quattro storie proposte in questo volume analizzano la reazione dell’uomo nei confronti di questo progresso, raccontando, attraverso immagini simboliche e mai didascaliche, un essere umano sempre più frammentato, al centro della tensione nei confronti del ‘naturale’ e la spinta verso il progresso. Ci sono personaggi che cercano rifugio in passeggiate tra gli alberi in una natura non più incontaminata, altri che utilizzano una sorta di videogioco per respirare un’apparente calma lontana dalla velocità del moderno, il fumettista Toio, invece, immagina un ciclo di creazione-distruzione in cui gli esseri umani vengono costruiti in una fabbrica utilizzando pezzi presi da elementi naturali, così una foglia diventa una bocca, il picco di una montagna un organo genitale.

TÖLT – umano-macchina-natura è un’attualissima riflessione su come l’essere vivente che ha la più grande capacità di adattamento si stia modificando, talvolta ribellandosi talvolta rendendosi schiavo dei cambiamenti più recenti della nostra società.

Il volume, di 136 pagine, in bianco e nero, cartonato, può essere acquistato per 18 € sul sito di Profondissima press.

AUTORX

Toio (Vittorio Renzi), generato dalle colline marchigiane nel 2000, è cresciuto a Fermo, dove ha frequentato il liceo artistico e successivamente si è trasferito a Macerata per proseguire gli studi all’Accademia di Belle Arti. Attualmente vive a Bologna, dove sta frequentando il biennio di fumetto all’Accademia di Belle Arti. Nell’ultimo anno ha fondato insieme ad altri amici il collettivo Thunder Pork e ha collaborato con diverse realtà editoriali indipendenti.

Silvia Percolla nasce nel 1999 a Balatelle, località sperduta delle campagne siciliane, si diploma in Grafica-Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Catania e poi in Illustrazione per l’Editoria all’Accademia di Belle Arti di Bologna. S’interessa d’ illustrazione, fumetto, animazione, e cartonaggio. Nei suoi lavori tenta di essere più sincera possibile, lasciandosi guidare da episodi di vita quotidiana e da visioni oniriche.

Adele Di Tella, nata esattamente 60 anni dopo Moebius, in lande lontane, desolate ed inospitali (Predappio), è stabile ora a Bologna dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti. È attiva nel collettivo Alambicco Comics.

Michele Febbraio nasce in Sudtirolo nel 1993. L’atmosfera è un elemento fondamentale del suo lavoro. Ama sperimentare mescolando tecniche analogiche e digitali e perdersi in paesaggi sonori e immagini in movimento. Produce videoclip, storie brevi, spot pubblicitari animati e collabora con diverse riviste autoprodotte.