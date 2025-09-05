Paperiliade e Topodissea: Omero in versione Disney

In questa afosa estate arriva a rinfrescarci e divertirci, grazie a Panini Comics, una nuova edizione in volume unico che raccoglie due recenti parodie Disney, “Paperiliade” e “Topodissea”, in cui lo sceneggiatore Roberto Gagnor scatena tutta la sua verve umoristica in una rilettura densa di sarcasmo e ironia delle due saghe omeriche, senza tralasciare però un tratto educativo che ha come obiettivo i lettori più giovani.

Attraverso le cronache narrate da Pippomero, riscopriamo l’assedio di Troia e i tentativi di penetrare nell’antica città da parte degli achei, in una versione in cui ovviamente ogni personaggio della variegata banda Disney assume il suo ruolo, legato in maniera ottimale anche alla sua caratterizzazione storica. Da questo punto di vista è infatti azzeccata l’idea di rendere Paperino “Paperachille”, irritabile eroe descritto come un moderno sportivo, più attento agli sponsor e abbastanza arrogante ma non per questo meno sfortunato a causa del classico “tallone”.

Così come risulta quindi giusto vedere Topolino come il coraggioso “Topoettore” nella prima parte del volume, e successivamente come il geniale e intelligente “Topodisseo”, impegnato nel lungo viaggio per ritornare alla sua Topolitaca e alla sua amata “Minnelope”.

Lo sceneggiatore conosce benissimo il modo in cui costruire una parodia, riuscendo a mantenere desta l’attenzione del lettore utilizzando, con la giusta dose di ironia e intelligenza, citazioni moderne inserite in un contesto passato strappando così più di una risata nel corso della lettura. Gagnor è anche consapevole dell’aspetto educativo del racconto, e difatti riesce a fornire una variazione del finale che sappia andare nella direzione di fornire una morale a chi legge, senza risultare retorico.

Ad affiancarlo dal punto di vista grafico sono Alessandro Perina Perina e Donald Soffritti, che in più di una occasione riescono a dare prova della loro professionalità e bravura anche grazie a tavole che assumono un contesto serio in un ambito fino a poco prima legato a un registro comico.

Come nel caso di Perina, ad esempio, il quale realizza due bellissime tavole prive di dialoghi dai toni drammatici che ritraggono Topoettore e Paperachille prima del loro duello finale. Un volume classico, quindi, che racchiude al suo interno elementi divertenti e fortemente educativi, e per questo rivolto a un pubblico molto ampio di adulti e giovanissimi.

Abbiamo parlato di:

Paperiliade e Topodissea

Roberto Gagnor, Alessandro Perina, Donald Soffritti

Panini Comics, Luglio 2025

176 pagine, cartonato, a colori – 25,00 €

ISBN: 9791221921922