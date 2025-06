One Shot Comic: “La caccia” di Bjorn Giordano e Danijel Zezelj

Lo Spazio Bianco presenta La Caccia, one shot comic fantasy, scritto da Bjorn Giordano e disegnato da Danijel Zezelj, uno dei più importanti, influenti e noti fumettisti del panorama fumettistico europeo e mondiale.

La Caccia

Danijel Zezelj

Danijel Zezelj è graphic novelist, animatore, illustratore e graphic designer. È autore di venticinque Graphic Novel e sei film di animazione.

I suoi fumetti, libri e illustrazioni sono apparsi su riviste e antologie in Croazia, Slovenia, Inghilterra, Svizzera, Francia, Italia, Spagna, Grecia, Svezia, Brasile, Argentina, Sudafrica, Cina, Canada e Stati Uniti.

I suoi lavori sono stati pubblicati da DC Comics / Vertigo, Marvel Comics, Dark Horse, Heavy Metal, Image, Dargaud, Mosquito, Grifo Edizioni, Eris Edizioni, The New York Times Book Review, Harper’s Magazine, San Francisco Guardian, Washington Chronicle, ecc. .

Dal 1997 ha creato una serie di spettacoli multimediali che fondono la pittura dal vivo con la musica. Sono stati presentati in anteprima in Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Stati Uniti e Croazia.

Nel 2001 a Zagabria, in Croazia, ha co-fondato una casa editrice e un laboratorio grafico Petikat.

Vive e lavora a Brooklyn e Zagabria.

Danijel Zezelj is a graphic novelist, animator, illustrator and graphic designer. He is author of twenty five graphic novels and six animation movies.

His comics, books and illustrations have appeared in magazines and anthologies in Croatia, Slovenia, England, Switzerland, France, Italy, Spain, Greece, Sweden, Brazil, Argentina, South Africa, China, Canada and the USA.

His work has been published by DC Comics/Vertigo, Marvel Comics, Dark Horse, Heavy Metal, Image, Dargaud, Mosquito, Grifo Edizioni, Eris Edizioni, The New York Times Book Review, Harper’s Magazine, San Francisco Guardian, Washington Chronicle, etc.

Since 1997 he has created a series of collaborative multimedia performances merging live painting with live music. They were premiered in Italy, France, Netherlands, Germany, USA and Croatia.

In 2001 in Zagreb, Croatia he has co-founded a publishing house and graphic workshop Petikat.

He lives and works in Brooklyn and Zagreb.