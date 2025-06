One Shot Comic: “Il Ladro” di Bjorn Giordano e Emanuele Giacopetti

Lo Spazio Bianco presenta Il ladro, one shot comic retro sci fi, scritto da Bjorn Giordano e disegnato da Emanuele Giacopetti. Una breve, suadente, malinconica, quanto inaspettata, storia d’amore che giustifica il furto del protagonista.

IL LADRO

Emanuele Giacopetti

Emanuele Giacopetti nato a Genova nel 1982. Disegnatore e fumettista ha scritto e disegnato per Bebert edizioni la graphic novel “Il regno animale”. Da sempre attivo in varie realtà di movimento presta la sua opera alla grafica militante per spazi sociali e sindacati di base. Amante anche della ricerca storica ha collaborato con la televisione svizzera e l’Anpi producendo volumi come “Memoriae 1943-45 una raccolta di storie sui e sulle deportate italiane” e “Un giorno a Mauthausen”. Per la Federazione delle Resistenze nel 2024 è uscito “Il massacro di Addis Abeba” sulle violenze coloniali italiane in Etiopia e sta lavorando collettivamente ad un lavoro su D’annunzio e l’eredità del fascismo.

Insieme al collettivo Graphic news ha realizzato reportage a fumetti sui confini politici europei da Ventimiglia all’Ungheria. Per il collettivo genovese Sale, di cui è fumettista ed illustratore ha scritto il podcast “La parte che manca” sul crollo del ponte Morandi a Genova e le responsabilità politiche che lo hanno reso possibile. Attualmente è al lavoro su Catodo una storia di fantascienza che riflette sull’influenza televisiva delle generazioni nate fra gli anni 80 e 90.

