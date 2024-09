Nuova edizione per Sardinia Nexus, 6/8 settembre 2024

Forte del grande successo delle ultime due edizioni, Sardinia Nexus rinnova il suo appuntamento annuale il 06, 07 e 08 settembre 2024, confermando il sodalizio con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari e con Promocamera – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Sassari, location della presente edizione, allestita come una vera e propria Cittadella dell’Intrattenimento.

Aperto al pubblico venerdì 06 e domenica 08 settembre dalle 10:00 alle 20:00 e sabato 07 settembre dalle 10:00 alle 22:00, Sardinia Nexus presenterà un’offerta d’intrattenimento, artistica e di cultura POP totalmente rinnovata ed espansa con un biglietto d’ingresso di 10 euro giornalieri, gratuito fino ai 6 anni di età compiuti.

ARTIST ALLEY

Uno dei pilastri di questa edizione sarà l’Artist Alley, vero e proprio contenitore culturale di tutto ciò che è Arte Figurativa e Narrativa, dal fumetto al ritratto realistico non digitale. Per la prima volta nella storia della nostra manifestazione saranno presenti due mostre espositive. La prima, a cura dell’artista sarda Francesca “DemonDestroy” Sechi, sarà un excursus di ritratti realistici sui cult del Cinema internazionale, della Musica e del Glam; la seconda, a cura di Diego Fichera – fumettista, colorista e disegnatore con collaborazioni con Clementoni, Disney e Marvel, vedrà come oggetto lo Zodiaco Cinese. Entrambi gli autori saranno ospiti della manifestazione. L’Artist Alley vedrà anche la presenza di Bruno Enna, noto sceneggiatore per Panini, Disney e Sergio Bonelli Editore, che ha recentemente firmato – sul noto settimanale Topolino – la storia Topolino e il Mistero dei Giganti, sulle misteriose origini dei Giganti di Mont’e Prama.

Saranno presenti anche Marcello EMDY Demuru, illustratore sardo che vanta numerose collaborazioni nel mondo dei content creators, autore della nostra nuova mascotte Nekon; Luigi Porceddu, altro disegnatore sardo indipendente, attualmente al lavoro sugli ultimi volumi del fumetto Sardan e su altri progetti.

L’Artist Alley è stata pensata sia come un momento di arricchimento culturale, grazie ai due percorsi espositivi, che come parentesi di intrattenimento in cui gli artisti possono mettersi all’opera per realizzare illustrazioni, sketch e commissions, incontrare i fan e vendere le proprie opere: disegni, tavole originali e fumetti autoprodotti.

AREE GIOCO

Grazie alla riorganizzazione degli spazi, la manifestazione ospiterà decine di tavoli da gioco e postazioni videoludiche per un’esperienza unica e ancora più coinvolgente. Tre giorni densi di tornei, gioco libero e grandi anteprime: anche quest’anno tantissime persone avranno la possibilità di provare nuovi giochi e partecipare a entusiasmanti sfide, il tutto reso possibile da una fitta rete regionale di collaborazioni con esercenti e associazioni.

Due aree distinte, una dedicata al gioco digitale e al videogioco – dai nostalgici cabinati da sala giochi fino alle home consoles e ai PC da gaming di ultimissima generazione, che vedrà tre giorni di attività ininterrotta in collaborazione con D-Gaming, Shardana Gamers, Komitomo e IchnoSmash; la seconda area, dedicata al gioco da tavolo e a tutto ciò che è gioco non digitale, sarà arredata con centinaia di giochi per tutti i gusti e tutte le età.

SUPER OSPITI

La manifestazione vede un parterre di ospiti eccezionale, il più grande della storia dell’evento, di caratura nazionale ed internazionale. Oltre ai già citati autori dell’Artist Alley, questa edizione vedrà la presenza di quattro super ospiti, che si divideranno tra conferenze esclusive, attività sul palco e sessioni di autografi!

Francesco Pannofino, attore e doppiatore, noto per essere la voce (tra gli altri) di George Clooney e Antonio Banderas e per essere interprete di numerosi film e serie TV, una per tutte il cult “Boris”.

Marco Togni, notissimo content creator dal Giappone, di cui racconta lifestyle, cultura e dettagli poco noti ai più.

Gianandrea Muià, uno dei principali content creator italiani, con canali seguitissimi su varie piattaforme – da YouTube a Twitch – in cui tratta di videogiochi, animazione e gioco di ruolo.

Bruno Enna, sceneggiatore per Disney e Sergio Bonelli Editore, recentemente ha pubblicato – insieme al disegnatore Luca Usai – su Topolino la storia “Topolino e il Mistero dei Giganti”, in cui una versione antica del noto personaggio scopre il segreto delle origini dei Giganti di Mont’e Prama.

EVENTI

Il palco di Sardinia Nexus 2024 vedrà – tra le altre cose – il ritorno dell’amatissimo Cosplay Contest e del K-Pop Contest – veri e propri catalizzatori di pubblico, ma ci saranno anche grandi novità: il divertentissimo quiz a premi a tema Anime “Anime RE:Quix”, in collaborazione con Komitomo; aperitivi in musica con DJ Set a tema Anime e K-POP; incontri con gli ospiti e tante altre attività.

ANTEPRIME

Quest’anno saranno presentate ben tre grandissime anteprime.

Maxwell’s Daemons: tale from the Sliver, gioco di carte prodotto dai Boltzbrains, giocabile in anteprima nell’area gioco da tavolo.

IDILI, videogioco horror immersivo, prodotto dai sardi Megalith Interactive Studios e ambientato nel nuraghe Is Paras di Isili, un prodotto indipendente volto a promuovere la cultura ed il territorio sardo attraverso l’innovazione videoludica.

Vicolo del Diavolo, lungometraggio ambientato a Sassari, tra leggende, cronaca nera e la bellezza oscura di una “città dimenticata”.

Sardinia Nexus 2024 e tutte le sue grandissime sorprese attendono il pubblico il 06, 07, 08 Settembre 2024 presso i locali del Padiglione Fieristico Promocamera a Sassari.

CONTATTI

www.sassaricosplay.it

www.sardinianexus.com