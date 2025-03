NPE presenta “Storie di uomini straordinari” di Battaglia e Milani

Comunicato stampa

Soldati, guerrieri, esploratori, inventori, uomini di genio e grandi eventi storici che hanno segnato la nostra civiltà con la loro straordinarietà: da Cristoforo Colombo, che scoprì l’America, a Edward Jenner, il padre della vaccinazione, fino a Charles Goodyear, l’inventore della vulcanizzazione della gomma.

Per la prima volta, tutte le opere di Dino Battaglia dedicate alle Storie di uomini straordinari vengono raccolte in un unico volume. Un’iniziativa di Edizioni NPE, che si inserisce nella collana dedicata al maestro Battaglia come ventesima uscita.

Le storie, interamente a fumetti e illustrate, sono in gran parte scritte da Mino Milani, che ha firmato i testi sotto gli pseudonimi di Eugenio Ventura e Piero Selva.

Questa raccolta, organizzata in ordine cronologico, consente di seguire passo dopo passo l’evoluzione stilistica di Battaglia, rivelando la sua straordinaria crescita artistica nel corso degli anni. Il volume si sviluppa tra tavole a colori e in bianco e nero, e raccoglie dodici storie a fumetti e sedici tra illustrazioni e storie illustrate, originariamente pubblicate tra il 1964 e il 1975, principalmente sul Corriere dei piccoli.

Fiore all’occhiello di questa raccolta sono le celebri illustrazioni dei soldatini, pensate originariamente per essere ritagliate e utilizzate come strumenti di gioco, in quanto all’epoca venivano pubblicate su riviste per il divertimento dei più giovani.

Storie di uomini straordinari sarà in libreria dal 28 marzo 2025 arricchito dalla prefazione di Claudio Ferracci, direttore della Biblioteca delle Nuvole di Perugia.

Storie di uomini straordinari

Mino Milani, Dino Battaglia

Edizioni NPE, 2025

192 pagine, cartonato, colori – 25,00

ISBN: 9788836272761