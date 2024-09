Nel cuore di Genova, da ARF! arriva GEN!

Comunicato stampa

13, 14 e 15 settembre 2024: ARF!, CDM Lab & Giardini Luzzati presentano nel centro storico di Genova, durante M.U.R.A., GEN!, il nuovo Festival prodotto da CDM Lab insieme a Giardini Luzzati, con la direzione artistica a cura di ARF! per un evento interamente dedicato al mondo del Fumetto!

Camminando per i caruggi del Sestiere del Molo, da Porta Soprana alla Chiesa medievale di San Donato, nello spazio multifunzionale e archeologico di quei Giardini Luzzati che già rappresentano uno straordinario punto di riferimento della partecipazione pubblica e della creatività della città, ARF! armonizzerà gli spazi interni ed esterni della location attraverso mostre esclusive, incontri con autrici e autori, live painting e laboratori creativi Kids ad ingresso gratuito, una ricca Area SELF dedicata all’autoproduzione e alla microeditoria indipendente, un bookshop con i firmacopie non-stop di tutti gli ospiti del Festival.

Tre giorni di incontro e confronto «dalla parte del Fumetto» in ogni suo genere e declinazione, anche nello sport!

i Talk di GEN

Tutte le aree di GEN sono a INGRESSO GRATUITO

Venerdì 13 settembre

Ore 21.30, Palco esterno

LIVE: Danijel Žeželj & Ramon Moro – Live painting & music

Il celebre fumettista, illustratore e graphic designer croato pubblicato in tutto il mondo Danijel Žeželj realizzerà dal vivo un’opera che toccherà i cinque metri di larghezza.

Ad accompagnarlo, il trombettista Ramon Moro condividerà per la prima volta il palco con Žeželj (l’artista croato firmò nel 2020 la copertina dell’album di Moro Offering). «Denso, oscuro e intensamente visionario» come il suono avvolgente dei suoi strumenti a fiato – la tromba, il flicorno – miscelati agli effetti ritmici ed elettronici delle sue pedaliere.

Uno spettacolo di suggestioni sonore e visive di rara intensità.

Sabato 14 settembre

11:00/12.00

Sport e fumetto. Un matrimonio possibile?In Giappone, quella dei manga sportivi è una realtà solida e così seguita da sfociare anche in anime di grande successo. Nel resto del mondo, invece, sport e fumetti difficilmente trovano terreno comune. Ne parliamo coi talenti del fumetto italiano che col loro lavoro stanno provando a invertire la rotta, con Matteo Penna CEO di Web Athletics e con Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, da sempre attenta a trasformare lo sport in uno strumento di dialogo coi più giovani.

Intervengono: Matteo Penna, Silvia Salis, Manfredi Toraldo, Andrea Tridico. Conduce: Mauro Uzzeo.

12:30/13.30

Il fumetto come linguaggio per rendere il mondo un posto migliore.Dai tempi di Aristotele, le Storie rappresentano la prima grande fonte d’ispirazione per comprendere come vivere al meglio la propria vita e come contribuire a migliorare quella degli altri. Le Storie possono mostrare una società migliore di quella che ci circonda e aiutarci a renderla reale. Per farlo, però, devono dare voce a chi troppo spesso quella voce non ce l’ha, perché il cambiamento avviene solo se tutti possono farne parte.

Ne parliamo con due artisti il cui percorso artistico mette insieme impegno e leggerezza, resistenza, antifascismo, liberazione e condivisione delle opportunità.

Intervengono: Simona Binni, Davide Costa. Conduce: Mauro Uzzeo

15:00/16.00

Lectio magistralis di Ivo Milazzol format di ARF! delle 𝘓𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰 𝘔𝘢𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘭𝘪𝘴 – uno dei momenti più alti del nostro Festival – arriva a Genova: i Maestri del Fumetto si raccontano durante una performance di disegno dal vivo senza precedenti. Tra aneddoti, storie e segreti.

Con Ivo Milazzo. Conduce: Lu Vieira

16.30/17.30

Hai rubato anche tu questo disegno?Nel 2013, l’esordiente Alessandro Ripane realizza un’illustrazione per la rivista Lök Zine. Rappresenta due bambini che, ascoltando musica da un vecchio grammofono, vengono travolti dalla sua potenza al punto da ritrovarsi coi volti scarnificati. Un’immagine potente e allo stesso tempo iconica che porta al giovane autore un consenso social che cresce, cresce, e come spesso accade tra le lande dell’internet, deflagra sfuggendo completamente al suo controllo. L’illustrazione viene utilizzata come copertina per dischi, poster, t-shirt serigrafate, tatuaggi, fino ad arrivare a artisti internazionali come i Prodigy e Tom Morello che la rilanciano dai loro canali chiedendosi chi sia il misterioso autore.

E proprio dall’autore – che misterioso non è – ci facciamo raccontare una fotografia che è riflesso dei nostri tempi ma forse anche di ciò che è sempre stata l’arte nel corso della storia dell’uomo.

Con Alessandro Ripane. Conduce: Mauro Uzzeo

18.00/19.00

Walt Disney parla italiano

Nati in America, diventati grandi nel Belpaese: i paperi e i topi della Disney continuano a essere i personaggi più amati dai bambini di tutto il mondo grazie agli autori italiani che, settimana dopo settimana, raccontano le loro avventure adattandole ai nostri tempi. Ne parliamo con alcuni di loro indagando sulla complessità del fare fumetto rivolto ai più giovani e di come, questo tipo di narrazione, possa trovare un punto d’incontro con le loro stesse personalità autoriali.

Intervengono: Davide Aicardi, Sergio Badino, Francesco D’Ippolito, Andrea Ferraris, Giorgio Salati. Conduce: Mauro Uzzeo

Domenica 15 settembre

11.00/12.00

Il romanticismo è un luogo

Viviamo le nostre vite spostandoci da un posto all’altro. Siamo le case in cui cresciamo, quelle che ci costruiamo e quelle da cui fuggiamo. Siamo i letti che abitiamo, gli hotel che lasciamo in disordine, i paesaggi che fotografiamo per tenerli con noi ancora un po’.

Siamo i luoghi che plasmano le nostre vite condotte da fragili desideri, a volte indispensabili a volte no.

Ne parliamo con due autrici il cui straordinario percorso artistico è inscindibilmente legato ai posti in cui prendono corpo le loro storie, i loro disegni, i loro colori.

Intervengono: Micol Arianna Beltramini, Agnese Innocente. Conduce: Mauro Uzzeo

12:30/13.30

Le nuove rotte di Corto Maltese.

Con Oceano Nero, del 2021 e il recente La regina di Babilonia, lo sceneggiatore Martin Quenehen e il disegnatore Bastian Vivés hanno regalato al mondo la loro personale interpretazione di Corto Maltese, il marinaio nato dal genio artistico e letterario di Hugo Pratt. Due indimenticabili graphic novel che dimostrano la modernità di un personaggio con cui hanno sognato e viaggiato almeno tre generazioni di lettori.

Intervengono: Martin Quenehen, Bastian Vivés. Conduce: Ferruccio Giromini

15:00/16.00

The Genoeser: tutte le facce della stessa città

Un progetto artistico collettivo che vuole raccontare Genova attraverso le copertine di una rivista immaginaria. Omaggio alla storica The New Yorker e alle sue celebri copertine, The Genoeser si inserisce nel network internazionale iniziato con il progetto pilota The Parisianer, con l’obiettivo di accendere un riflettore sulle arti visive nel capoluogo ligure e sul panorama nazionale dell’illustrazione.

Intervengono: Enrico Macchiavello, Giulia Masia, Francesca Sperti, Ste Tirasso, Corinna Trucco. Conduce: Francesca Protopapa

16.30/17.30

Uomini, animali, geometrie cittadine: i mondi di Paolo Bacilieri e Danijel Zezelj

Due straordinari Maestri del Fumetto condividono per la prima volta lo stesso palco per confrontarsi sui luoghi ricorrenti della loro arte. Che sia racconto di genere o autobiografia, dissacrante commedia o distopica tragedia, la riconoscibilissima cifra stilistica dei due autori – fatta da un lato di bianchi e neri sporchi, viscerali e spezzati, dall’altro di tavole piene di vignette ironiche e sensuali in cui realismo e grottesco si fondono insieme – ha contribuito in maniera significativa a infrangere ogni barriera tra il fumetto popolare e quello d’autore.

Intervengono: Paolo Bacilieri e Danijel Zezelj. Conduce: Mauro Uzzeo

18:00/19.00

Il valore della diversità, i diritti per tutti: l’importanza inarrestabile di Don Gallo e della sua comunità L’uomo di chiesa che predicava l’antifascismo, infondeva fiducia ai più fragili, si infiammava di fronte alle ingiustizie e, come cantava l’amico De André, andava in direzione ostinata e contraria. Il prete dei vinti e degli ultimi. Una figura che, partendo dalla sua Genova ha trascorso la sua intera vita a lottare per i diritti di tutti e puntando alla diversità come valore. Ne parliamo con Claudio Calia, uno dei più grandi esponenti italiani del giornalismo a fumetti e Domenico Megu Chionetti, tra i più stretti collaboratori di Don Gallo che, approdato con la sua militanza antiproibizionista nella comunità di San Benedetto al Porto intorno al 2000, non e mai più andato via.

Intervengono: Claudio Calia e Megu. Conduce: Federico Traversa

Le mostre di GEN

𝗔𝗴𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗜𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 • 𝘊𝘏𝘈𝘗𝘌𝘈𝘜!

Toscana, classe ’94, 𝗔𝗴𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗜𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 è un talento eclettico e genuino che oltrepassa le definizioni di genere 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘢𝘥𝘶𝘭, tanto nella caratterizzazione del tratto quanto nella padronanza del colore.

Premio Andersen nel 2021 con 𝘎𝘪𝘳𝘰𝘵𝘰𝘯𝘥𝘰 (Il Castoro, 2020), su testi di 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗶, insieme alla scrittrice 𝗠𝗶𝗰𝗼𝗹 𝗕𝗲𝗹𝘁𝗿𝗮𝗺𝗶𝗻𝗶 realizza 𝘈𝘯𝘯𝘢 𝘥𝘢𝘪 𝘤𝘢𝘱𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘪 (Piemme, 2022; Premio Boscarato al TCBF) e 𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬 𝘏𝘰𝘵𝘦𝘭 (il Castoro, 2024). Contemporaneamente in Francia irrompe nel mercato della bande dessinée con 𝘈𝘶𝘥𝘳𝘦𝘺 𝘏𝘦𝘱𝘣𝘶𝘳𝘯 – 𝘜𝘯 𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘢𝘶𝘹 𝘺𝘦𝘶𝘹 𝘥𝘦 𝘧𝘢𝘰𝘯 (Glénat, 2024) su sceneggiatura di Jean-Luc Cornette.

Vivès & Quenehen 𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 e 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 con 𝙞𝙡 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝘽𝙖𝙨𝙩𝙞𝙚𝙣 𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣!

Coraggioso, se non addirittura rischioso, maneggiare un’icona mondiale come il CortoMaltese di 𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗣𝗿𝗮𝘁𝘁 e riproporla traghettando il personaggio nel XXI Secolo, senza tradirne la sua natura romantica, disincantata, anarchicamente leale. Senza tradire l’Avventura con la A maiuscola!

Eppure è questa la riuscitissima impresa compiuta dallo sceneggiatore 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗤𝘂𝗲𝗻𝗲𝗵𝗲𝗻 e dal disegnatore 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗩𝗶𝘃è𝘀, straordinari autori che di 𝗚𝗘𝗡!

𝗛𝗘 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗘𝗦𝗘𝗥 𝙐𝙉𝙇𝙀𝘼𝙎𝙃𝙀𝘿

In mostra le copertine illustrate di una rivista immaginaria, per raccontare bellezze e contraddizioni di Genova.

𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗼𝗲𝘀𝗲𝗿 è un progetto artistico collettivo, una finestra sulle storie di chi vive Genova ogni giorno, di chi l’ha lasciata e mai dimenticata, di chi seppur di passaggio ha potuto viverla in tutte le sue sfaccettature. Omaggio alla storica rivista 𝘛𝘩𝘦 𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬𝘦𝘳 e alle sue celebri copertine, 𝘛𝘩𝘦 𝘎𝘦𝘯𝘰𝘦𝘴𝘦𝘳 si inserisce nel network internazionale iniziato con il progetto pilota 𝘛𝘩𝘦 𝘗𝘢𝘳𝘪𝘴𝘪𝘢𝘯𝘦𝘳, con l’obiettivo di accendere un riflettore sull’illustrazione e le arti visive nel capoluogo ligure.

La mostra diffusa sarà visitabile durante 𝗚𝗘𝗡 dal 𝟭𝟯 𝗮𝗹 𝟭𝟱 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 negli spazi dei GiardiniLuzzati. 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼!

Gli ospiti

Davide Aicardi • Paolo Bacilieri • Sergio Badino • Micol Beltramini • Simona Binni • Barbara Borlini • Chiara Bracale • Claudio Calia • Vinci Cardona • Christian Cornia • Davide Costa • Francesco D’Ippolito • Andrea Ferraris • Ferruccio Giromini • Gud • Agnese Innocente • Enrico Macchiavello • Giulia Masia • Megu • Francesco Memo • Ivo Milazzo • Ramon Moro • Sergio Olivotti • Matteo Penna • Francesca Protopapa • Martin Quenehen • Alessandro Ripane • Giorgio Salati • Silvia Salis • Sualzo • Ste Tirasso • Federico Traversa • Manfredi Toraldo • Andrea Tridico • Lu Vieira • Bastien Vivès • Danijel Zezelj

La festa Self!

Nei Giardini Luzzati, durante GEN, uno spazio FREE ENTRY dedicato al Fumetto indipendente!

Scopri in Self Area alcune tra le più interessanti realtà dell’editoria indipendente e dalla scena delle autoproduzioni:

Amianto Comics • Attaccapanni Press • Bad Moon Rising • Bangarang!Comics • Bonny-Zed • Frankestein Magazine • Emanuele Giacopetti • Inuit • Lök Zine • MalEdizioni • Mammaiuto • Nalsco • Renape • Tofu e Teppismo

Inoltre, in collaborazione con GEN, l’illustratore e fumettista Alessandro Ripane ha realizzato uno stravagante percorso visivo composto da tre grandi illustrazioni inedite dedicate alla città di Genova!

Scoprilo in esclusiva dal 13 al 15 settembre!

Area KIDS

Laboratori creativi con nomi di spicco dell’editoria per l’infanzia : sabato 14 e domenica 15 settembre ti aspettano i laboratori gratuiti non-stop dell’Area Kids di GEN!

Autrici e autori ti condurranno lungo i percorsi della creatività e dell’immaginazione, tra pastelli, pennarelli, personaggi e storie da inventare.

Attenzione: tutti i laboratori sono a numero chiuso, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria! Tutte le info su: arfestival.it/gen

13, 14 e 15 settembre 2024

Giardini Luzzati, Genova

Gli orari del Festival: inaugurazione venerdì alle ore 17.00

Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 20.00

INGRESSO GRAUITO!

(Sala Talk fino ad esaurimento posti con precedenza ai possessori di tESSERE Giardini Luzzati Spazio Comune – info qui!)

Tutte le info su: arfestival.it/gen