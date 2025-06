Nathan Never nel mondo della musica futura

Inizia con delicatezza, a suon di clarinetto e pensierose didascalie, Il suono del ricordo di Giovanni Eccher e Dante Bastianoni. La storia racconta l’incontro tra due persone: Dan, ex musicista di successo con una promessa da mantenere, e Nellie, commercialista e l’unica ormai interessata a fargli da pubblico. Alcuni flashback portano avanti una trama poetica, nella quale Nathan entra in punta di piedi non per contrastare terroristi o salvare il mondo, il multiverso, lo spazio-tempo o chissà che altro, ma per un’indagine forse utile a mantenere in vita un’amicizia.

Eccher esplora temi umani e attuali come la malattia, la povertà, le IA de-generative in campo artistico, la cultura musicale e la memoria, intesa come bagaglio di ricordi capaci di ferire. L’autore rivela anche un lato poco esplorato di Nathan: quello delle passioni e delle relazioni personali fuori dall’Agenzia Alfa, mentre veste un inedito ruolo di chiacchierone. Come accade per Dan, anche i pensieri di Nathan e Nellie vengono sviluppati tramite didascalie, valorizzate fra l’altro da un font differente.

La storia si riallaccia a quel modo classico – sempre efficace e soddisfacente – di raccontare Nathan Never, ancorato a personaggi anche solo citati ma rappresentativi come Mac, Joe Vengeance e Omega.

I disegni di Bastianoni enfatizzano la bellezza di una storia che, nella sua semplicità, va ad aggiungersi ad altre (come il recente La guerra del nulla di Bepi Vigna o In un mondo perfetto di Michele Medda) capaci di evidenziare il potenziale ancora da esplorare del personaggio e della testata. Ottime le caratterizzazioni dei personaggi, costruite non solo su tratti fisici (come un naso pronunciato), ma anche su gesti e abitudini emotive, come attorcigliarsi i capelli intorno a un dito.

Gli ambienti, interni ed esterni, presentano pochi dettagli spiccatamente sci-fi (come un ombrello “gravitazionale”), ma sufficienti a calare la trama in un’atmosfera futuristica senza esagerazioni o forzature.

Per dovere di cronaca, vista la cura e l’equilibrio dell’albo, va segnalata una vignetta con personaggi sproporzionati a tav 22 e un refuso a 36.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #407 – Il suono del ricordo

Giovanni Eccher, Dante Bastianoni

Sergio Bonelli Editore, aprile 2025

96 pagine, brossurato, colori – 5,80€

ISSN: 977112157300150407