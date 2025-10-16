Letture in breve #44

La Sardegna è storicamente e archeologicamente ricca di misteri e fascino, con una civiltà come quella nuragica che è un unicum rintracciabile solo nell’isola e ancora oggi piena di sfaccettature misteriose su cui gli studiosi si interrogano.

È su questi elementi che Massimo Ginatempo e Fabbio Ikes Sechi hanno creato Shardana (uno dei tanti nomi dati alla Sardegna nel corso dei secoli), primo volume dei quattro che nell’intenzioni degli autori andranno a comporre Ikhnos, un hard fantasy a fumetti che unisce realtà storica, ricerca archeologica e teorie fantastiche, come quella molto diffusa che lega l’isola mediterranea al mitico continente di Atlantide.

Il tratto naturalistico, realistico e dettagliato di Sechi illustra una trama che si snoda tra XX secolo e secoli antichi, che si basa su dialoghi efficaci, credibili e mai didascalici e che trasporta senza mai cadere di ritmo a un finale che lascia nel lettore la voglia di leggere Nur, il secondo capitolo attualmente in lavorazione.

David Padovani

Informazioni per l’acquisto del volume qui