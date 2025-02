Letture in breve #30

Absolute Power #1 di Mark Waid, Joshua Williamson, Nicole Maines, Dan Mora et al. (Panini Comics, gennaio 2025)

Ciclicamente nei fumetti dei supereroi a un personaggio viene assegnato d’ufficio il ruolo di origine di tutti i mali. In DC da qualche anno tocca ad Amanda Waller e ora la donna risoluta avvia il piano definitivo: privare dei superpoteri e spazzare via per sempre i metaumani che da tempo minacciano l’umanità.

Lo spillato italiano raccoglie Ground Zero e il primo dei quattro capitoli di Absolute Power, sceneggiato da Mark Waid per i disegni di Dan Mora, che si apre con un fatto sorprendente: l’uomo più veloce di un proiettile viene ferito da un colpo di pistola. Mostrata la caduta di Superman, gli autori riavvolgono il nastro e raccontano un mondo in rivolta contro i supereroi.

Waid riflette sulla forza degli slogan ripetuti all’infinito, capaci di convincere l’opinione pubblica anche a costo di negare l’evidenza; sottolinea quanto le nuove tecnologie, in questo caso video montati ad arte dall’I.A., possano risultare dannose se finiscono nelle mani sbagliate e vengono utilizzate per scopi malvagi. Una semplificazione forse eccessiva ma efficace, dato il momento storico in cui viviamo. Mora, con il suo tratto affilato ed elegante che rielabora in modo personale la classicità supereroica, dà un buon contributo sia nelle sequenze in cui la tensione aumenta attraverso l’azione sia nei primi piani riflessivi e drammatici dei personaggi. Questi sono presenti in scena in grande quantità, ma non sono mai sacrificati nello spazio a disposizione e sono sempre ben riconoscibili.

Federico Beghin