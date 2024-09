Letture in breve #23

Pandora Hearts New Edition vol. 1 di Jun Mochizuki (Star Comics, 2024)

Durante una cerimonia per i suoi quindici anni, il giovane Oz viene catapultato in una dimensione-prigione chiamata Abyss per un crimine di cui non ha memoria. Da qui in poi si ritrova invischiato in una faida per il controllo di Abyss stesso. L’autore tenta di carpire l’interesse del lettore attraverso una narrazione criptica, densa di misteri e domande senza risposta. Purtroppo questo approccio viene portato all’esasperazione, risultando in un intreccio confusionario che non è altro che un’infinita sequela di concetti buttati alla rinfusa e senza contesto. Molto riuscita la caratterizzazione del protagonista, così come efficace è il modo in cui viene delineato il rapporto fraterno tra questi e l’amico/servitore Gil. La stessa cura tuttavia non la si ritrova negli altri personaggi, che appaiono tutt’al più come macchiette. Il tratto delicato ed espressivo regala disegni piacevoli, sebbene anch’essi risultino a tratti caotici, specialmente nelle sequenze più concitate.

Marco Marotta