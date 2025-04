La ragazza pesce, un viaggio tra futuro e fantasia

Camelozampa, casa editrice specializzata in libri per ragazzi, illustrati, narrativa e nella scoperta di opere internazionali mai apparse in Italia, porta nel nostro paese La ragazza pesce di Søren Jessen, prolifico e pluripremiato autore danese con all’attivo più di sessanta opere per diverse fasce d’età.

La storia parla di un fratello e una sorella, una ragazzina il cui nome non viene rivelato e il fratello minore Frede, che vivono in una casetta in cima a una collina. Il giocattolo preferito di Frede è il brachiosauro Bruto, in dispensa ci sono biscotti, succo di frutta e la situazione potrebbe somigliare a un quadro quotidiano, non fosse che il mondo è sommerso dall’acqua e i due bambini sono soli.

Con mutamenti climatici in pieno corso e in uno scenario che non rassicura sulla sopravvivenza della società umana, i due bambini cercano di mantenere una parvenza di normalità. E anche se in qualche modo devono razionare il cibo, l’elettricità non esiste più e i telefoni sono muti, la fantasia resta un rifugio sicuro tanto che, tra scorci marini sorprendenti e misteriosi e un faro lontano come unica ancora di salvezza, nasce la storia della ragazza pesce.

Jessen costruisce un’opera che si muove tra libro illustrato, fumetto e albo pop-up, con pagine ariose che permettono allo sguardo di perdersi negli abissi marini popolati da specie affascinanti. Le immagini, ancor più che i testi, suggeriscono con delicatezza temi cruciali come la biodiversità e il cambiamento climatico: un semaforo sottomarino che segna il verde per un banco di pesci, una lettura serale resa possibile solo dalla luce di una torcia a batterie, delle crepes cucinate senza uova.

La narrazione è affidata al punto di vista della sorella maggiore e scorre inarrestabile come un flusso di coscienza. È lei a raccontare la realtà e ad arricchire la storia con alcuni ricordi, come quello di un’immersione con il padre; è lei a cercare di rispondere a Frede quando chiede notizie dei genitori scomparsi; è lei che cerca di non crollare, di non cedere allo sconforto e alla paura.

Le illustrazioni seguono la stessa dinamica narrativa, a volte anticipando o seguendo i pensieri della ragazzina in sequenze che coinvolgono il lettore, immergendolo nei suoi ragionamenti che sono razionali ma al tempo stesso densi di emozioni e forza interiore. Il finale è rapido, essenziale e lascia un’unica luce di speranza in un mondo che sembra averle spente tutte. Jessen fa risuonare fra le pagine di La ragazza pesce la domanda chiave “Di quante cose possiamo fare a meno, senza nemmeno saperlo? e affida ai bambini il compito di rispondere e di immaginare un domani.

I testi sono a volte impaginati come in un classico racconto narrativo integrato nelle illustrazioni, altre volte contenuti in balloon o usati come didascalie. Ma in certi casi vengono armoniosamente fusi con il segno stilizzato ed evocativo di Jessen, creando pagine in cui le parole si disperdono tra le onde o soffiano impetuose come il vento contro la protagonista. Notevole una doppia tavola a metà libro dove la ragazzina galleggia, con alberi che sembrano pensieri a trafiggerle la testa, in un mare placido sul quale le frasi si scompongono e si ricompongono sull’acqua, in un’apparente casualità disordinata che invece guida la lettura con immediatezza. I frequenti montaggi di questo tipo offrono vari spunti interpretativi e confermano la cifra stilistica di Jessen, che punta sull’integrazione di testo e immagini per raggiungere una sintesi elevata e stratificata.

Ben calibrato l’uso dei colori, fondamentali per creare le atmosfere del racconto con una palette che spazia dal verde al blu, a richiamare l’ambiente acquatico in cui è immersa la storia, e con un’escursione nei colori del deserto verso la fine.

Il libro è ben tradotto da Eva Valvo, che restituisce a dovere la semplicità e la freschezza di un linguaggio fanciullesco senza mai risultare banale o superficiale.

Per le sue tematiche attuali, contenute in una trama di formazione e avventura, e la capacità di stimolare la fantasia e il pensiero critico, La ragazza pesce è una lettura consigliata sia per i piccoli, sia per gli adulti.

Abbiamo parlato di:

La ragazza pesce

Søren Jessen

Traduzione di Eva Valvo

Camelozampa, 2025

116 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9791254641965