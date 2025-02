La centrifuga della vita secondo Joris Mertens

Tunuè porta in Italia la seconda graphic novel di Joris Mertens ambientata nello stesso universo narrativo di Beatrice, pluripremiata opera d’esordio nel fumetto dell’autore, cioè una Parigi a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del XX secolo, perennemente sotto un diluvio e immersa nella cacofonia di una bolgia dantesca di traffico automobilistico e folla.

Protagonista di Lavaggio a secco è François, uomo di mezza età che lavora come fattorino per una lavanderia e conduce una vita solitaria e abitudinaria, tra consegne a domicilio, una birra al bistrot Morico e un passaggio al chiosco di giornali di Maryvonne, per la quale ha una evidente simpatia e dove ogni settimana gioca gli stessi numeri al Lotto. L’esistenza di Francois scorre così, finché durante una straordinaria ondata di maltempo che si abbatte su Parigi, il protagonista si trova davanti a una opportunità che potrebbe cambiare il suo destino.

In questo che potrebbe essere, per certi aspetti, una nouvelle vague in forma di fumetto, Mertens trasforma inaspettatamente un racconto intriso sin dall’inizio di solitudine, amarezza e malinconia in un noir tragico e beffardo che, se da un lato spiazza il lettore convinto di leggere la storia quotidiana di un uomo qualunque, dall’altro porta la trama a un epilogo in crescendo e comunque assolutamente coerente con quanto raccontato lungo le pagine.

Se Beatrice era un’opera muta, in Lavaggio a secco i dialoghi sono presenti ma con parsimonia, dosati e con un andamento che li porta a scomparire mano a mano che ci si avvicina alla fine della storia, quasi a volere ricercare un’amplificazione al destino solitario del protagonista, anche solo all’interno delle vignette, lungo le strade bagnate di Parigi come nei sobborghi campagnoli. Mertens ha una capacità di raccontare esclusivamente per immagini fuori dal comune, attraverso un sapiente uso di inquadrature, scelta dei piani sequenza, strutturazione delle tavole ed espressioni dei personaggi che rendono le parole un elemento narrativo inutile e non necessario, di cui è possibile liberarsi senza perdere efficacia narrativa.

Lo stile dell’autore belga si esplica in un tratto nervoso eppure dettagliatissimo nella resa di personaggi, ambienti e sfondi urbani. Questi ultimi sono veri e propri protagonisti al pari della immane presenza umana che li riempie. Le viste a volo d’uccello e dal basso di scorci cittadini, che spesso si sviluppano in pagine doppie, hanno un taglio quasi fotografico per ricerca del particolare e vista d’insieme: una composizione che affastella dettagli mai superflui, un horror vacui che definisce il tutto rendendolo efficacemente realistico e che per dimensione amplifica, ancora una volta, il destino solitario di Francois.

In questa restituzione grafica il colore riveste un ruolo fondamentale, con Mertens che gioca sul contrasto stridente tra toni caldi e toni freddi, spesso all’interno di una stessa vignetta. Un uso espressionista della colorazione, alla ricerca della cattura di sensazioni come paura, angoscia, rabbia e gioia attraverso i cromatismi.

La stessa pioggia resa attraverso la colorazione – tanto le gocce quanto gli effetti del bagno sul pavé cittadino – si trasforma in uno velo fatto di segni sincopati che si stende su tutte le pagine e le vignette ambientate all’esterno, un riflesso del tratto con cui l’autore dà vita ai propri personaggi. Quella stessa pioggia che riempie le pagine e inzuppa il protagonista, è presagio di ciò che gli riserverà il fato, ma lo si capisce solo a posteriori.

Questa seconda opera fumettistica di Mertens, che alle spalle ha una carriera trentennale in campo televisivo e cinematografico, è un altro piccolo gioiello della nona arte, una storia raccontata attraverso un uso del linguaggio fatto di una padronanza che impressiona per talento e capacità narrativa.

Abbiamo parlato di:

Lavaggio a secco

Joris Mertens

Traduzione di Stefano Andrea Cresti

Tunuè, 2024

144 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9788867905874