Jeffrey Brown torna nell’universo di Star Wars con Din Djarin e Baby Yoda

Il fumettista e illustratore per ragazzi Jeffrey Brown torna all’universo di Star Wars dopo il successo di Darth Vader e famiglia con un’incursione nell’ultimo grande successo del franchise, la serie The Mandalorian. Ne Il Mandaloriano e il bambino, il motore delle gag che si susseguono come un’unica vignetta (spesso su tavola doppia) o brevissimi fumetti di una sola tavola resta comunque il tema della genitorialità.

Mentre nei precedenti lavori Brown raccontava le difficoltà di essere padre mettendo in scena Darth Vader e i problemi con una versione infantile o molto giovane di Luke e Leia, qui è invece Din Djarin a essere ritratto fondamentalmente nel suo ruolo di padre single de “il bambino”, che in questa versione non è ancora chiamato con il suo nome di battesimo, Grogu.

Mando deve affrontare capricci, necessità e tutto quanto è importante per far vivere, crescere e tenere al sicuro un bimbo nei suoi primi mesi di vita. A coadiuvare l’avventuriero mascherato una continua serie di guest star: tutti i personaggi della serie, Moff Gideon e Rancor inclusi, fanno una capatina come protagonisti o spalle di diverse situazioni.

Come già le opere precedenti, Il Mandaloriano e il bambino è una lettura leggera, divertente e veloce. Se è vero che si tratta di un libro prettamente per ragazzi, ha diversi elementi che regaleranno più di un sorriso ai genitori.

Abbiamo parlato di:

Il Mandaloriano e il bambino

Jeffrey Brown

Traduzione di Luigi Mutti

Panini Comics, 2025

64 pagine, cartonato, colori – 12,90 €

ISBN: 9791221918595