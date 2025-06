James Gunn: “Troppi personaggi in Superman? Non sarà un problema per il pubblico”

Intervistato da Esquire Philippines, il regista e sceneggiatore James Gunn ha affermato di non essere preoccupato della presenza di troppi personaggi in Superman, il primo film del nuovo DC Universe, che introdurrà un mondo in cui i supereroi esistono già da qualche tempo, e che questo elemento non confonderà il pubblico.

No, non proprio, perchè ho proiettato il film a così tante persone e ho visto che non sono rimaste confuse. Quindi so per certo che non è qualcosa che alimenterà confusione. Siamo abituati a guardare film con dei protagonisti e Superman è sicuramente il protagonista di ‘Superman’, e ha i suoi colleghi di lavoro e i suoi amici – ha spiegato Gunn – ora, non so se quelli della Justice Gang siano i suoi amici o se i suoi colleghi di lavoro al Daily Planet siano suoi amici nel tempo libero o sul lavoro, ma si tratta di due gruppi di conoscenti provenienti da luoghi diversi. E solo perché hanno delle insegne sui loro costumi o dei superpoteri non significa che non siano come qualsiasi altro personaggio secondario in qualsiasi film. Credo che ‘Oppenheimer’ abbia il triplo dei ruoli parlati rispetto a noi. Quindi penso che alla gente andrà bene.