IN/OUT BEIRUT: incontro con Lina Ghaibeh mercoledì 9 ottobtr a Milano

Mercoledì 9 ottobre alla libreria Feltrinelli di Buenos Aires di Milano, Lina Ghaibeh parlerà del suo libro IN/OUT, raccolta di racconti sulla vita libanese,assieme a Laura Scarpa, editrice del libro.

Mentre Beirut vive un momento terribile, Lina Ghaibeh, autrice libanese/danese, racconta la sua arte, ma anche la visione di un mondo che ci è vicino, ma poco compreso.

Con loro Enrica Battista, arabista e traduttrice dell’Università di Venezia. Traduce dall’inglese Laura Pacciolla

Lina Ghaibeh è professore associato di Design presso il dipartimento di Architettura e Design della facoltà di Ingegneria e Architettura Maroun Samaan dell’Università Americana di Beirut, e in precedenza è stata coordinatrice del programma di Graphic Design dell’università. È anche direttrice fondatrice del Rada and Mutaz Sawaf Center for Arab Comics Studies presso l’AUB e la sua ricerca accademica si concentra sui fumetti nel mondo arabo, nella cultura visiva araba contemporanea.